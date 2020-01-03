親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑鷹直升機失事
卡神網軍案延燒
反滲透三讀通過
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

政府少子化對策便宜行事，並無法滿足家長真正需求

2020-01-03 00:00聯合線上／ 黃世安

平常感覺溫和的立法委員林奕華，只要一站上質詢台就會讓官員們緊繃神經，一定要做足功課才敢接受質詢。尤其今年大學學測5選4和12年國教108課綱剛上路後，教育現場的諸多意見，藉由林奕華反映，讓教育部修改許多政策缺失，進而保障學生權益。

圖／郭音蘭 攝影
圖／郭音蘭 攝影
分享

林奕華擔任過雙北教育局局長，各種教育領域議題她都關心。連幼教領域，林奕華也充滿專業。尤其青年不敢生、不願意生，少子化成國安問題時，政府卻只想到發錢補貼，而沒有實際解決家長對幼教的真正需求。

舉例來說，林奕華曾在對行政院長蘇貞昌總質詢時提到，有關幼教補貼不公平的問題。林奕華認為政府一再宣傳因應少子化對策，但整個政策的大方向很明顯是錯誤的。對家長而言，明明每個小孩同樣都是寶，為何政府補貼要分大小？政府拿全體納稅人的錢，除原本公幼和非營利幼兒園的補貼外，為美化公共化的政績數字，對私幼提出準公共化政策，又是不同的補貼，造成讀私幼反而補助最少。林奕華表示，這對抽不到公幼、而不得不去讀私幼的家長來說，不但不公平，更是變相懲罰，叫家長情何以堪？

除此之外，政府對公幼、非營利幼兒園學生遞補時間缺乏統一規範，也是幼兒教育另一個亂象。林奕華以一般轉學制度為例，除搬家轉學外，基本上地方政府都是以學期為基準，以確保所有學生的受教權。但現在（準）公共化幼兒園遞補因為缺乏相關規範，導致許多私幼家長單純只因為學費或補貼更優惠等經濟因素，只要公共化幼兒園一有缺，即便在學期中亦立即轉學，造成私幼教學現場極度的不穩定，這也是補貼政策不均造成的教育現場亂象，需要透過制度來解決。

和孩童有直接相關的遊戲器材使用管理，因為衛福部在106年修改「兒童遊戲場設施安全管理規範」時，沒有考量到各縣市在學校和幼兒園實際教學現場的情況，導致很多兼具教學功能的遊樂設施，一夕之間從安全遊具都變成不符合標準，引起家長恐慌和第一線教育人員的反彈。林奕華表示，衛福部的公文，顯然沒有考慮到城鄉差距和各場域類型的差別，將遊具規範標準全國一體適用，尤其都會區私立幼兒園的空間有限，若按照新規範，很多都只能拆除，反而限縮幼童使用遊具的機會，不利幼童體適能發展。

林奕華認為，遊具使用規範不應該是「一套西裝大家穿」，將所有場所的遊具都用相同標準來管理。對教育體系而言，遊具當然首重安全，但還要有教育理念和內涵，各地方政府應可以在安全原則下因地制宜。教育部應主導並與衛福部、經濟部等會商，訂定符合教育目的和學童安全的一套管理規範，才可讓幼童在兼顧安全與健康的環境中成長。

林奕華的專業，不單是因為雙北教育局長的資歷，更是因為本身對教育具有高度的熱忱。使得教育議題即便不是媒體焦點，卻也都能因為獲得家長會的認同，透過家長會自發性的傳播，讓林奕華在教育領域上，擁有極高的知名度與支持度。

2020選舉2020立委選舉2020選舉台北市立委林奕華
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

黑鷹失事 國防立委林郁方林昶佐臉書表哀悼

2020-01-02 19:40

黑鷹國殤／煙硝味濃屏南立委選區 候選人暫偃旗息鼓

2020-01-02 19:39

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 18:00

黑鷹墜機釀8死 新北多名候選人取消今明選舉行程

2020-01-02 17:58

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

黑鷹國殤！高雄第八選區各黨候選人偃旗息鼓暫停競選

2020-01-02 16:52

黑鷹失事 高市藍綠立委候選人發文哀悼暫停活動

2020-01-02 16:32

直升機失事 高雄立委候選人許智傑、李雅靜暫停活動

2020-01-02 16:30

黑鷹失事重大傷亡 蔡易餘競選造勢遊街一半喊停

2020-01-02 15:54

黑鷹直升機墜機 洪宗熠：軍備老舊 支持軍備更新

2020-01-02 15:42

高市二選區政見會／兩候選人砲火猛攻綠營邱志偉

2020-01-02 15:41

台東三大陳年老案 藍、綠立委候選人交鋒

2020-01-02 15:36

桃園市立委公辦電視政見會 首場明天登場

2020-01-02 15:21

黑鷹直升機失事8死 賴清德取消嘉市行程

2020-01-02 14:55

拉台灣基進政黨票 吳音寧返北農：民眾黨無價值理念

2020-01-02 14:50

陳菊喊客家大團結 支持蔡英文、徐定禎

2020-01-02 14:45

黑鷹失事釀重大傷亡 柯文哲宣布停止輔選行程

2020-01-02 14:44

民進黨全國路口拜票 嘉市王美惠採人海戰術

2020-01-02 14:39

投票新口號 馬英九：2020選2就（9）贏！

2020-01-02 14:13

全站台路口大造勢 賴清德替鄭宏輝站台

2020-01-02 14:08

高雄第八選區立委政見會 聚焦機場、大林蒲遷村等議題

2020-01-02 14:03

洪秀柱健走被韓國瑜放鴿子？ 洪：是我走的慢

2020-01-02 13:54

影／被宣揚倒戈挺洪慈庸 神岡前主席：刻意扭曲

2020-01-02 13:50

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:42

綠營全黨總動員 張銘祐、賴品妤、李問展勝選決心

2020-01-02 13:42

彰化公辦電視政見 有人唱歌、有人要求調燈光

2020-01-02 13:40

高雄公辦電視政見 7選區候選人各抒己見少交鋒

2020-01-02 13:39

她想來看「市長請假」的城市 吳音寧今到台北掃街

2020-01-02 13:37

這樣太危險！屏東候選人站快速道路拜票 讓駕駛驚呆了

2020-01-02 13:36

台南指標選區 洪秀柱與王定宇陸戰對決

2020-01-02 13:15

影／藍營鐵票倉恐被翻盤 謝龍介現身南投坦言選情緊繃

2020-01-02 12:44

文宣遭控黑函 賴品妤：皆引用公開資料 對選情有信心

2020-01-02 12:29

張善政支持傅崐萁 賴清德：藍營應支持自己人

2020-01-02 12:27

民進黨全台站街頭拜票 陳菊請假守住新北桃園

2020-01-02 12:27

竹市廟宇參拜 賴清德：向神明祈求黑鷹機上人員平安

2020-01-02 12:16

賴惠員質疑孩子健康狀況被藍營分享廣傳 蔡育輝否認

2020-01-02 12:04

花蓮立委選舉政見發表會 藍砲火猛、綠抒己見

2020-01-02 12:01

賴清德竹市參拜行程得知直升機失事意外 祈求媽祖保佑

2020-01-02 12:00

嘉縣立委候選人抗議國民黨不中立 還說要告蔡英文

2020-01-02 11:59
看更多

熱門文章

影／搶救迫降黑鷹！空軍證實參謀總長沈一鳴等八人身亡

2020-01-02 14:09

黑鷹墜落 困在機艙第一位勇敢發出求救訊息的是她

2020-01-02 14:50

影／接觸黑鷹失事現場 生還者曹進平中將冷靜說明失事狀況

2020-01-02 15:13

我F16數量全球第1…專家預言2大危機將至

2020-01-02 08:00

影／參謀總長沈一鳴遺體送往三總 官兵敬禮淚送

2020-01-02 19:06

空軍黑鷹墜機8死5傷 現場殘骸壓住罹難者慘不忍睹

2020-01-02 14:39

參謀總長遺體送抵三總 家屬哭喊「一鳴，我們回來了」

2020-01-02 20:58

黑鷹直升機失事／空軍證實：沈一鳴等八人墜機身亡

2020-01-02 14:08

參謀總長沈一鳴搭黑鷹遇難 空軍史上最嚴重人員失事

2020-01-02 11:39

侯友宜趕赴烏來 指參謀總長是否獲救以軍方說法為主

2020-01-02 11:58

最新訊息／黑鷹直升機墜機 6死5傷2失聯

2020-01-02 14:02

疑國軍黑鷹直升機墜坪林山區 相關單位確認中

2020-01-02 09:38

黑鷹直升機越不過烘爐地山脊線 戰管導引成關鍵？

2020-01-02 15:35

沈一鳴能力處世俱佳 堪稱近年國軍將領「模範生」

2020-01-02 17:44

影／還原高難度救援黑鷹前後折一起 參謀總長卡座艙

2020-01-02 18:40

空軍司令熊厚基：黑鷹直升機失事的情況不理想

2020-01-02 12:27

空軍黑鷹「迫降」桶後溪谷 最後一次通聯曝光

2020-01-02 12:23

總長沈一鳴搭黑鷹墜毀罹難 將才殞落震驚各界

2020-01-02 15:21

影／藍營鐵票倉恐被翻盤 謝龍介現身南投坦言選情緊繃

2020-01-02 12:44

沈一鳴殉職 國防部：參謀總長由劉志斌上將代理

2020-01-02 20:49

黑鷹直升機迫降搶救中 多名高階將領在機上

2020-01-02 10:04

侯友宜不肯接主委 黃暐瀚問出原因了

2020-01-02 12:25

國防部證實 參謀總長沈一嗚直升機迫降山區

2020-01-02 10:04

影／參謀總長沈一鳴罹難 遺體正由搜救人員背帶下山

2020-01-02 15:35

不到12小時結束搜救 幸好救難女英雄陳秋霞正確判斷

2020-01-02 23:00

2年掉2架... 黑鷹機齡還年輕為何失事？

2020-01-02 16:37

影／黑鷹失事5生還者冷靜到令人心疼 宜蘭衛生局長：敬佩

2020-01-02 20:45

沈一鳴一度誤傳已獲救送三總 宜蘭搜救大隊集結出發

2020-01-02 10:56

影／黑鷹墜機現場一片狼藉 生還、罹難名單曝光

2020-01-02 14:26

黑鷹泣血 參謀總長沈一鳴遺體將運送至松山基地移靈

2020-01-02 16:41

影／黑鷹失事 女記者獲救直喊「好痛」

2020-01-02 16:11

最後一具遺體晚間10：10抵靈堂 黑鷹罹難者全回台北了

2020-01-02 22:35

傍晚5點半4名傷者救出登山口 曹進平上救護車「比讚」

2020-01-02 18:16

黑鷹直升機墜機 退役飛官：直升機失事有4大因素

2020-01-02 14:17

韓國瑜摟李佳芬恩愛照在看什麼？ 韓競辦公布答案是…

2020-01-02 11:11

黑鷹直升機／現場機骸照片曝光 確定5人生還8人罹難

2020-01-02 14:06

黑鷹失事！蔡英文原訂屏東輔選行程全部緊急取消

2020-01-02 11:54

影／直升機失事5人獲救送陽醫 8人遺體晚間接駁運出

2020-01-02 17:17

黑鷹失事殉職侍從官已有論及婚嫁女友 家人悲鳴不公平

2020-01-02 18:14

影／黑鷹失事 總統下令降半旗3日：讓罹難者安心離去

2020-01-02 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top