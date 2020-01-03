政府少子化對策便宜行事，並無法滿足家長真正需求

平常感覺溫和的立法委員林奕華，只要一站上質詢台就會讓官員們緊繃神經，一定要做足功課才敢接受質詢。尤其今年大學學測5選4和12年國教108課綱剛上路後，教育現場的諸多意見，藉由林奕華反映，讓教育部修改許多政策缺失，進而保障學生權益。

圖／郭音蘭 攝影 分享 facebook

林奕華擔任過雙北教育局局長，各種教育領域議題她都關心。連幼教領域，林奕華也充滿專業。尤其青年不敢生、不願意生，少子化成國安問題時，政府卻只想到發錢補貼，而沒有實際解決家長對幼教的真正需求。

舉例來說，林奕華曾在對行政院長蘇貞昌總質詢時提到，有關幼教補貼不公平的問題。林奕華認為政府一再宣傳因應少子化對策，但整個政策的大方向很明顯是錯誤的。對家長而言，明明每個小孩同樣都是寶，為何政府補貼要分大小？政府拿全體納稅人的錢，除原本公幼和非營利幼兒園的補貼外，為美化公共化的政績數字，對私幼提出準公共化政策，又是不同的補貼，造成讀私幼反而補助最少。林奕華表示，這對抽不到公幼、而不得不去讀私幼的家長來說，不但不公平，更是變相懲罰，叫家長情何以堪？

除此之外，政府對公幼、非營利幼兒園學生遞補時間缺乏統一規範，也是幼兒教育另一個亂象。林奕華以一般轉學制度為例，除搬家轉學外，基本上地方政府都是以學期為基準，以確保所有學生的受教權。但現在（準）公共化幼兒園遞補因為缺乏相關規範，導致許多私幼家長單純只因為學費或補貼更優惠等經濟因素，只要公共化幼兒園一有缺，即便在學期中亦立即轉學，造成私幼教學現場極度的不穩定，這也是補貼政策不均造成的教育現場亂象，需要透過制度來解決。

和孩童有直接相關的遊戲器材使用管理，因為衛福部在106年修改「兒童遊戲場設施安全管理規範」時，沒有考量到各縣市在學校和幼兒園實際教學現場的情況，導致很多兼具教學功能的遊樂設施，一夕之間從安全遊具都變成不符合標準，引起家長恐慌和第一線教育人員的反彈。林奕華表示，衛福部的公文，顯然沒有考慮到城鄉差距和各場域類型的差別，將遊具規範標準全國一體適用，尤其都會區私立幼兒園的空間有限，若按照新規範，很多都只能拆除，反而限縮幼童使用遊具的機會，不利幼童體適能發展。

林奕華認為，遊具使用規範不應該是「一套西裝大家穿」，將所有場所的遊具都用相同標準來管理。對教育體系而言，遊具當然首重安全，但還要有教育理念和內涵，各地方政府應可以在安全原則下因地制宜。教育部應主導並與衛福部、經濟部等會商，訂定符合教育目的和學童安全的一套管理規範，才可讓幼童在兼顧安全與健康的環境中成長。

林奕華的專業，不單是因為雙北教育局長的資歷，更是因為本身對教育具有高度的熱忱。使得教育議題即便不是媒體焦點，卻也都能因為獲得家長會的認同，透過家長會自發性的傳播，讓林奕華在教育領域上，擁有極高的知名度與支持度。