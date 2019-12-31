再次推薦洪慈庸 吳念真：她承載所有人期待

相隔4年，導演吳念真再為台中立委第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）無黨籍候選人洪慈庸錄製宣傳影片，吳念真表示，洪慈庸承載的是所有人的期待、是所有台灣年輕人的未來。

競選連任的立委洪慈庸辦公室近日公布宣傳影片，再次請來吳念真為她推薦，4年前，吳念真就為洪慈庸錄製影片，他感性說出「希望有個像洪慈庸這樣的女兒」；4年後，他再次力挺強調「洪慈庸承載的是所有人的期待、是所有台灣年輕人的未來」。

影片中吳念真提到，4年前，洪慈庸幾乎是在所有人的鼓舞和期待下進入國會，承載的是所有人的希望，4年來，她也生了小孩，身兼立委、媽媽的責任，蠟燭兩頭燒。

吳念真問洪慈庸「還會再選嗎？」洪慈庸回應，「如果不選，就代表年輕人的一種退卻，當抱著孩子的時候，可以更明確的知道，未來應該怎麼走」，她要為這個目的繼續努力。

吳念真提到，他建議洪慈庸的先生卓冠廷把工作辭了，回家協助太太輔選，因為洪慈庸乘載所有人的期待，是所有台灣年輕人的未來，並為洪慈庸打氣加油。

洪慈庸表示，吳念真曾跟她說過「我們這一代已經把國家交到你們手中了，你們得把台灣扛起來。」雖然今年一片艱難，但如果放棄，那是年輕人的一種退卻，也象徵一個火種的熄滅，將把什麼樣的國家留給孩子。

洪慈庸說，她和其他迎接新生命的爸媽一樣，曾擔心錯過孩子的成長；但也正如同每一位爸媽永遠會用盡全力，讓孩子勇敢追求夢想，快樂地長大。

洪慈庸說，「過去總以為，抱著孩子時，我們會只顧低頭。直到孩子來到懷裡，我們才發現擁他在懷中，才更清楚未來的路該怎麼走」，呼籲青年朋友一定要返鄉投票。