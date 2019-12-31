熱點風雲／藍軍分裂程度 左右花蓮選戰

花蓮立委選舉，前縣長傅崐萁（右）與國民黨提名的黃啟嘉（左）搶正藍旗幟。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

花蓮區域立委僅有一席，這場選戰，因為前縣長傅崐萁以無黨身分參選，泛藍內戰打得凶，頓時成為全台焦點。傅崐萁挾在花蓮長期執政的高知名度，與國民黨黃啟嘉爭搶正藍旗幟，在藍內訌、綠團結態勢下，藍軍分裂程度，無疑將左右這場選戰的結果。

傅崐萁在花蓮擔任縣長、立委廿年，培養一批死忠支持者，掌有水利會、農會系統，妻子徐榛蔚又是現任縣長，手握行政資源，讓傅在選戰一開打時占有優勢。不過，黃啟嘉畢竟是國民黨提名人，有著黃復興黨部等鐵藍支持者力挺，再加上反傅勢力靠攏，聲勢急起直追。

在泛藍內鬥下，民進黨立委候選人蕭美琴選擇不批評對手、不打口水戰，以清新、活潑方式打選戰，像成立有親子區、小火車政績區的競選總部，邀賴神來「歌廳秀」高歌，不落俗套，吸引年輕選票，加上她四年來為地方爭取許多建設，中央各部會大官又輪番下鄉挹注資源，都有助拉抬她的支持度。

花蓮雖然長年是國民黨鐵票區，基本盤藍大於綠，在蕭美琴淡化政黨色彩，只談政績策略下，除綠營挺她，也贏得部分淺藍支持者認同，她的支持度拉升，藍綠差距縮小，藍營已沒有分裂的本錢。

對藍軍來說，這是場只能團結，不能分裂的選戰，隨著投開票日接近，泛藍內鬥加劇，黃啟嘉喊出「勇敢拒絕花蓮王一次」，傅則訴求「讓民進黨最怕的當選」，誰能在最後關頭領先，就有機會在勝選考量下，凝聚藍營選票「下架民進黨」，反之，則可能陷入被棄保的困境。

只是，如今雙方戰火愈來愈猛烈，演成大混戰，泛藍支持者憂心，不管傅、黃哪一個在選戰中領先，若兩人差距未能拉開，票源分散，恐怕兩敗俱傷，被綠營坐收漁翁之利。