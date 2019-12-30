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朱侯輔選李翁月娥 余天訪仕紳

2019-12-30 23:55聯合報 記者胡瑞玲張曼蘋／新北報導

新北市前市長朱立倫（右）昨陪同國民黨立委候選人林金結（左）車隊掃街。 記者胡瑞玲...
新北市前市長朱立倫（右）昨陪同國民黨立委候選人林金結（左）車隊掃街。 記者胡瑞玲／攝影
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新北市立委第3選區（三重）和第10選區（土城三峽）都是「三腳督」局勢，第3選區綠分裂，新北市前、後任市長朱立倫侯友宜昨天先後替無黨籍候選人李翁月娥輔選，趁機展開強攻，第10選區藍分裂，朱立倫昨到土城陪林金結掃街時，強調要努力集中選票讓林勝選。

朱立倫「這次不是選歌神」

朱立倫昨天上午陪李翁月娥的車隊拜票，朱立倫表示，李翁月娥這次是考驗所有選民，到底是藍綠決定，還是由在地服務決定，李翁月娥各方面條件都遠超過對手，雖然歌沒有唱得比對方好，但這次是選在地的立委不是選歌神，這也是為什麼他跟侯友宜不斷來幫李翁月娥，因為相信台灣可以超越藍綠。

侯友宜下午也陪李翁月娥車隊掃街，侯友宜表示，特別請假1小時來陪最認真的李翁月娥，讓李翁月娥可以在中央和他一起拚地方建設，雖然下雨，看到沿路上民眾跟著揮手、比2號手勢，他對選情很有信心。

李翁月娥表示，朱、侯是目前政壇正能量最多的人，「我是基層出身，很懂勞工，靠的是對選民的承諾，努力踏實，希望多為民眾做事」。

余天照自己節奏爭取認同

民進黨同選區立委候選人余天昨天私下拜訪地方仕紳，對於朱立倫說「不是選歌神」一說，余天陣營表示，謝謝各方指教，但相信現在的選民不喜歡口水謾罵，還是會照自己的節奏贏得選民認同，這陣子走下來得到很多鄉親溫暖的回饋，民調也持續穩定領先，接下來余天會更勤走。

朱立倫昨也到土城陪國民黨立委候選人林金結車隊掃街，朱立倫表示，土城、三峽經過多年努力，這次選情非常樂觀，但因為藍營分裂，這也是為何在最後關鍵時刻要搶救林金結的原因，他強調會和侯友宜努力團結大家，集中選票讓林金結勝選。

林金結說，選舉僅剩最後10幾天，儘管地方假消息、假新聞、抹黑傳聞不斷，使選情緊繃，但他呼籲，選舉應回歸講政見的本質，而不是謾罵、詆毀對手做為選舉訴求。

民進黨立委候選人吳琪銘（中）昨在里長陪同下徒步掃街拜票。 圖／吳琪銘團隊提供
民進黨立委候選人吳琪銘（中）昨在里長陪同下徒步掃街拜票。 圖／吳琪銘團隊提供
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對手民進黨吳琪銘選擇徒步掃街，吳表示，選戰倒數進入白熱化，現階段每天都會安排在選區內的土城、三峽各里逐步掃街，昨天由貨饒里長許春騰、學成里長戴有利陪同，在里內逐戶拜訪發送自製春聯。

同選區的鴻海創辦人郭台銘子弟兵李縉穎，昨天則到青雲、學府路口及學府市場掃街請託，今天他會再度找來郭台銘助選。

參選立委的郭台銘子弟兵李縉穎（站椅上者），昨早在路口及市場向鄉親請託。 圖／李縉...
參選立委的郭台銘子弟兵李縉穎（站椅上者），昨早在路口及市場向鄉親請託。 圖／李縉穎團隊提供
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2020選舉2020立委選舉朱立倫侯友宜林金結郭台銘假新聞李縉穎民調國民黨

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