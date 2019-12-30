北市多個選區拉鋸 藍綠同祭秘密武器

選戰進入最後倒數，北市多個選區選情呈現拉鋸戰，為求突圍，第七選區藍綠陣營昨天都祭出「秘密武器」，其中民進黨立委候選人許淑華推出小型掃街車，對手國民黨立委費鴻泰則推專屬LINE貼圖，形成陸空大戰；民進黨第三選區立委候選人吳怡農則是隔空向對手蔣萬安喊話，盼來場辯論會，不過卻遭蔣萬安陣營冷處理。

賴清德（左）昨為立委候選人許淑華（右）站台。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

許淑華推小型掃街車

民進黨副總統候選人賴清德昨天先後陪同許淑華、吳怡農及第六選區立委候選人謝佩芬以車隊掃街。許淑華趁勢推出「秘密武器」改造掃街車，有別於以往的吉普車，小車的高度較矮，不僅視線和路人平行，還可以深入巷弄之間，掃街效率大幅提升。

國民黨立委費鴻泰周末假日在市場掃街拜票。 圖／費鴻泰競選辦公室提供 分享 facebook

費鴻泰有專屬LINE貼圖

費鴻泰出則推出專屬LINE貼圖，只見Q版的費鴻泰人像，除了常見的早安、晚安、謝謝的問候貼圖外，一向以財經專業自詡的費鴻泰，貼圖也特別強調「財經」，一張「有財經問題？來聊聊」等，一路從聖誕節、跨年、春節、端午節、中秋節等全都有，買一次可以用一整年，選民印象深刻。

吳怡農喊辯論 蔣萬安冷處理

北市第三選區的雙帥對決引人注目，吳怡農向蔣萬安喊話來場辯論會，可以躲吳怡農，但不可以躲選民；蔣萬安國會辦公室主任表示，四年多來蔣萬安一直都在地方上勤走，跟選民充分互動溝通，選戰進入最後階段勤跑基層，無法回應。

阮昭雄、賴士葆 站路口拜票

第八選區火藥味十足，民進黨立委候選人阮昭雄跟民進黨主席卓榮泰合體站路口，隨後舉行記者會，指文山區的纜線地下化緩慢，質疑他的對手、現任國民黨立委賴士葆擁有協調台電公司權利卻不積極；賴士葆一大早身穿雨衣，冒雨站路口增加曝光度，並於臉書開直播，不少支持者留言加油、凍蒜，未回應阮昭雄的質疑。