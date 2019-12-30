國民黨助選團「肥菊說」 黃柏霖：形容不妥表達歉意

國民黨高雄市第五選區立委參選人黃柏霖。 中央社資料照 分享 facebook

民進黨高雄市議員康裕成等人今天批評並抗議國民黨助選團羞辱總統府秘書長陳菊是「肥菊」，以人身攻擊作為選舉工具。立委參選人黃柏霖對於邀請助講者「形容不妥」表達歉意。

國民黨高雄市第五選區（三民區、苓雅區8個里）立委參選人黃柏霖今天接受中央社記者電話採訪，對於活動邀請來賓在台上言論、不妥的形容詞，坦言不妥當也覺得抱歉。

民進黨高雄市議員康裕成、陳慧文及鄭孟洳在議會民進黨團召開記者會，指黃柏霖24日在義民廟埕辦活動，國民黨助選團在台上羞辱陳菊是「一個大摳呆」、「肥菊」等言論；記者會播放包括助選團成員模仿陳菊走路的影片，怒批國民黨整個團隊「上梁不正下梁歪」。

康裕成譴責國民黨總統候選人韓國瑜及其助選團成員多次用羞辱的語言批評歧視污衊女性等，這次還加碼用動作羞辱陳菊的身材。她說，造勢場合這樣的作法就是教壞囝仔大小，言行非常不妥當，促國民黨道歉。

康裕成等人提出4點呼籲，包括國民黨約束支持者、吳敦義及韓國瑜等人收回歧視言論、請國民黨向女性和陳菊道歉、若再有此類行為就是觸犯刑法309條公然侮辱罪。

鄭孟洳也指國民黨用封建、沙文及厭女情節的態度對待女性，促國民黨應自我約束以免觸法。

陳慧文指出，國民黨歧視女性的言論從黨主席吳敦義去年市長選舉影射陳菊「肥滋滋大母豬」，到今年說總統蔡英文是「衰尾查某」，韓國瑜也說過「男人以天下為家，女人以家為天下」等言論都充滿性別歧視。她指國民黨就像殭屍病毒一樣，變得暴力、失去理性及具攻擊性，呼籲收回歧視的言論。