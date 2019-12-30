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熱點風雲／高雄左楠 藍綠兩女激戰 眷村票決勝

2019-12-30 00:37聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

立委黃昭順深耕左楠40年。圖／聯合報系資料照片
立委黃昭順深耕左楠40年。圖／聯合報系資料照片
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高雄市立委選舉第三選區（左營、楠梓）因軍眷人口數多，向被視為藍營票倉，但二○一六年民進黨形勢大好，在高雄創下立委全壘打空前成績，但這次，劉世芳連任之路碰上國民黨不分區立委黃昭順，呈現五五波拉鋸戰，眷村、大樓社區選票流向是最後勝負關鍵。

有十一人參戰的左楠區，老將、新秀大車拚，是高雄一級戰區。除劉、黃外，還有親民黨蘇博廷、台灣民眾黨莊貽量、國會政黨聯盟鄭品娟、喜樂島聯盟莊于萱、台灣獨立黨柳淑芳、興中同盟會王貴雄、宗教聯盟李郭秋蘭及無黨籍郭新政、湯金全。其中以劉、黃兩個女人戰爭最激烈。

高雄市立委第三選區民進黨候選人劉世芳（右）。圖／劉世芳競選總部提供
高雄市立委第三選區民進黨候選人劉世芳（右）。圖／劉世芳競選總部提供
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二○一八年高雄市長選舉，韓流翻轉高雄，藍營認為光復左楠希望濃厚。國民黨立委初選，黃昭順以不到百分之一差距擊敗前立委張顯耀，一度產生心結，但張已為黃站台，整合成功。

國民黨黃昭順打出「贏回執政．從左楠出發」陸、空戰並進，助選部隊挨家挨戶拜票，也推出「真實黃昭順」影片，呈現黃昭順日常，天未亮就出門趕首班高鐵到立法院，傍晚回到高雄選區服務，一天工作十六小時，不懈怠。

綠營這邊，劉世芳當了四年副市長，被認為是陳菊在高雄接班人，更是新潮流大姊大，她用心經營眷村基層，加上眷村原住戶逐漸外遷，劉世芳四年前在眷村得票雖仍不及藍軍對手，但部分票匭開出近五成票數。

最近，蔡英文總統卅五天內到高雄六趟，其中有三趟是為劉世芳助選，喊出「左楠是濁水溪以南最關鍵一席」，賴清德也說左楠具指標意義，如果劉當選，相信民進黨八席就能全上。總統府祕書長陳菊更大清早陪劉世芳在街頭拜票，民進黨行動中常會也拉到高雄左營。

藍綠決戰左楠，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺表示，選情瞬息萬變，不敢掉以輕心，有信心能光復這一席。

民進黨主席卓榮泰則說，左楠是民進黨「全台最關鍵的一席」，黨中央全力輔選，希望守住城池。

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