時力全台巡迴拜票 徐永明：政黨票衝百萬

時代力量黨主席徐永明。聯合報系記者賴于榛／攝影 分享 facebook 「下架國民黨，監督民進黨。」時代力量黨主席徐永明29日在《百萬人民挺時代力量）記者會上表示，時代力量1月1日將從基隆開啟全台巡迴拜票活動，希望政黨票可以破百萬。他指出，此次巡迴拜票活動，不僅要傾聽民意，也希望公平正義，改變台灣。

徐：政黨票破百萬

徐永明表示，他接主席時就已訂下目標，希望時代力量不分區政黨票可以破百萬。他提到，以一個新興政黨的發展和過去4年在立法院的表現，包括地方議員、地方問政來看，相信選民都有目共睹，他認為政黨票應有機會能夠破百萬。

徐永明也坦言，自己對於過去4年民進黨執政是有意見的，很多弊案還持續延燒，包括亞泥仍然在挖採、礦業法延宕已久沒通過；普悠瑪事件尚未釐清真相；台鐵待改革；養雞場撤照，卻未拆除；慶富案並未結束，因此希望透過此次巡台的機會，到各地方去看，傾聽民意。

巡迴巴士首亮相

「下架林為洲、下架鄭宏輝、下架吳斯懷！」「下架國民黨，國民黨連擔任在野黨的資格都沒有。」不分區立委候選人邱顯智提到，國民黨在發生普悠瑪翻車事件，和南方澳斷橋事件時，都未曾站出來監督政府。此外，他批評國民黨，慶富案、永豐金弊案、兆豐弊案等都在丟水球玩假的，接著又酸，立委陳玉珍夾到手真是演很大。

立委黃國昌說，首先感謝後援會志工們的無私奉獻，不管早市還夜市都著他一起掃街拜票，甚至還有一名後援會的成員，提供車輛當作全國巡迴巴士使用。他還說，全台巡迴拜票活動將於1月1日正式啟航，不過在這之前，他們會先到三貂角迎日出，到了八點在從基隆市出發，屆時全國巡迴巴士也會跟大家見面亮相。

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