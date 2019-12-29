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黃國書與莊競程合體 雨中掃街拜票

2019-12-29 13:06中央社 台中29日電

民進黨立委黃國書。本報資料照片
民進黨立委黃國書。本報資料照片
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台中市今天下雨，民進黨第6選區立委黃國書與第5選區立委參選人莊競程合體，一起前往市場掃街拜票，兩人還高舉「下架吳斯懷」的看板，呼籲民眾響應。

第6選區（中、西、東、南區）立委黃國書與第5選區（北、北屯區）立委參選人莊競程，在這次立委號次抽籤中都抽中2號，兩人拜票時一起高喊「2020國書、競程雙雙當選」，熱情支持者送上好彩頭及大蒜給予祝福，前台中市議員范淞育也一路陪同掃街。

黃國書指出，大家都不希望今日香港成為明日台灣，2020年大選是決定台灣未來發展的關鍵戰役，一定要牢牢守護自己國家的主權，下架親中賣台的「吳斯懷們」。他強調莊競程是個年輕有為的政治工作者，請大家一定要讓黃國書和莊競程雙雙當選，一起為台灣的主權和未來打拚。

莊競程表示，香港反送中行動，受到中共暴力鎮壓，引起港人強烈反彈與不滿，爆發流血事件，震驚國際；反觀台灣，在國際上也不斷受到中共打壓，明年大選攸關台灣未來存亡，所有年輕人都應站出來，共同守護台灣的民主自由。

民進黨晚上將在台北舉行「護國保台、下架吳斯懷」活動，兩人也高舉「下架吳斯懷」看板，呼籲民眾共同響應。莊競程更說，他今晚將北上力挺「下架吳斯懷」活動。

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