台東選區／減輕育兒負擔 3候選人獻策

養兒育女負擔重，讓許多年輕夫妻不敢生育，台東縣三位立委候選人各提出幼兒托育政策。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為減輕縣民育兒負擔，也搶攻年輕父母選票，台東縣三位區域立委候選人各提出育兒政策。國民黨張志明主張推行教育券；尋求連任的民進黨劉櫂豪力倡非營利幼兒園、準公共幼兒園；台灣民眾黨陳允萍想推社區公共托育。

受少子化趨勢影響，台東縣部分偏鄉公幼出現招生不足，中央去年就力推準公共幼兒園政策，減輕子女就讀私幼的家長經濟壓力，不管如何補貼，私幼收費仍比公幼稍高，市區部分公幼招生擠破頭，要抽籤決定入學資格。

劉櫂豪表示，蔡英文總統上月在台東宣布幼兒政見，未來4年育兒津貼從原本2500調高至5000元，申領資格從0至4歲延長至6歲，降低家長的育兒負擔，這是非常有感的政策，未來他在立法院會協助繼續推動。幼兒園部分，會力促政府推非營利幼兒園、準公共幼兒園等，補助地方政府配合辦理。

張志明表示，蔡政府去年推準公幼政策，規範加入的私幼收費不能超過政府規定的上限，這違反自由市場機制。基於教育均等，私幼存在是要補公幼的不足，他當選後，會推幼兒教育券，依家長收入給予不同金額教育券，讓幼兒教育回歸市場機制，家長可自由選擇幼兒園，私幼也能提升教學品質，提高競爭力。

陳允萍則指出，公部門透過增加生育補助想刺激生育率，這招不一定有用，孩子出生後的養育和教育才是大問題，他當選後會力推「社區公共托育」，在社區找適當空間，規畫由3名公共保母照顧10名幼童模式，讓年輕父母可以安心拚事業。