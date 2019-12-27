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郭台銘到台中輔選 為還柯媽媽一個道歉

2019-12-27 20:47中央社 台中27日電

鴻海集團創辦人郭台銘今天到台中市為台灣民眾黨第5選區立委參選人謝文卿輔選時指出，原本要到新竹向柯媽媽道歉，柯媽媽則請他到台中為謝文卿站台就好了。

郭台銘原本要參選總統並受到台北市長柯文哲的媽媽支持，結果最後未參選，而對柯媽媽感到抱歉，今晚他與柯媽媽到第5選區（北、北屯區）立委參選人謝文卿競選總部，一起送上好彩頭與粽子表達支持，郭董並同意借將永齡基金會顧問郭昕宜幫忙謝文卿。

郭台銘表示，他在中秋節前後到新竹送月餅給柯媽媽，原本準備參選總統，後來考慮到自己媽媽的身體，擔心參選無法分身照顧媽媽，加上中美貿易衝突讓台灣比較困難而未參選，一直想要找時間向柯媽媽說抱歉，原本想約今天到新竹，柯媽媽說不用到新竹，來幫謝文卿站台就好了。

柯媽媽說，郭董為了孝順媽媽，這是很對的選擇，絕對不會多說什麼，誰要做什麼都是上天安排，順其自然就好，她全力支持。

郭台銘被問到為何接著要去幫國民黨台中市第3選區（潭子、神岡、大雅、后里區）立委參選人楊瓊瓔站台時表示，因為台中市長盧秀燕在總統初選時支持他，盧秀燕希望楊瓊瓔能夠為國民黨討回一城，他現在是跨黨派最大公約數，希望在每個地方有不同策略。

對於盧秀燕廢止台中火力發電廠2部機組操作許可證，郭台銘說他支持盧秀燕的作法。此外，郭台銘表示，他在明年的總統大選是不會支持總統蔡英文的，他代表的是藍色光譜的中間選民，在大選中他袖手不旁觀，希望讓第三勢力極大化，不要讓一黨獨大。

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