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黃啟嘉喊勇拒花蓮王 張善政挺傅崐萁

2019-12-26 23:06聯合報 記者王燕華／花蓮報導

花蓮立委選戰日趨激烈，國民黨花蓮立委候選人黃啟嘉昨天砲火四射，高喊「勇敢拒絕花蓮王一次」，暗批無黨籍對手傅崐萁，也打綠營蕭美琴曾說不想選，籲選民投給他這位正藍、有心為鄉親服務的候選人。昨晚電視政論節目，傅與國民黨副總統候選人張善政同台，戶籍在花蓮的張明確表態會投給傅，為藍營選情投下震撼彈。

無黨籍花蓮立委候選人傅崐萁（中）陣營對於黃啟嘉的批評，不表示意見。 圖／傅崐萁競...
無黨籍花蓮立委候選人傅崐萁（中）陣營對於黃啟嘉的批評，不表示意見。 圖／傅崐萁競總提供
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傅崐萁昨白天到花蓮南區衝刺，晚上在市區參加政論節目的庶民開講，傅競選總部表示，尊重對手的活動，但不會隨之起舞。民進黨立委蕭美琴昨早在花蓮市區路口拜票，中午過後趕到玉里掃街，對黃啟嘉的批評不表意見。

國民黨花蓮立委候選人黃啟嘉（中）昨號召鄉親「勇敢拒絕花蓮王」。 記者王燕華／攝影
國民黨花蓮立委候選人黃啟嘉（中）昨號召鄉親「勇敢拒絕花蓮王」。 記者王燕華／攝影
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黃啟嘉昨在黨籍議員蔡啟塔、前議員邱永双陪同下，公布新一波競選口號「勇敢拒絕花蓮王一次」，號召選民勇敢拒絕威權。黃說，「勇敢」代表自由，「拒絕」代表平等，自由平等就是國民黨的核心價值。

「花蓮王」是誰？黃表示，很多花蓮人覺得有一個人比較像「花蓮王」，雖然傅崐萁本人從沒這樣說過，但大家都會投射到傅身上，至於是不是威權，每個人心裡都有一把尺。

他也說，這次競選過程深深感覺到，許多鄉親覺得花蓮到了需要改變的時候，中華民國不該有王、花蓮也不該有，希望鄉親勇敢站出來拒絕花蓮王。他並批評，傅崐萁使用與黨內總統候選人韓國瑜的合成照，意圖混淆選民視聽，他的照片才是真正和韓一系列的合照。

民進黨花蓮立委候選人蕭美琴（中）昨早在市區街頭拜票。 圖／蕭美琴競總提供
民進黨花蓮立委候選人蕭美琴（中）昨早在市區街頭拜票。 圖／蕭美琴競總提供
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不只批評泛藍對手，黃啟嘉也把砲口對準民進黨立委蕭美琴，指蕭曾公開說過她是不想選、不得不選的人，他相信若藍營集中選票，投給他這位正藍軍，他百分之百能當選。

昨晚有電視台在花蓮錄政論節目，傅崐萁與國民黨副總統候選人張善政受邀同台，兩人併肩坐著，不時交頭接耳。對於花蓮王稱號，傅對現場民眾說，「我哪裡像王，我是大家的勞工」，並說民進黨講他是花蓮王，代表他有能力，很堅持，願意為花蓮努力。

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