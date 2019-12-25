桃竹熱戰 藍綠大咖站台陪掃街

前總統馬英九（左一）昨天陪竹縣立委候選人林為洲（左二）到湖口市場拜票。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

馬英九陪竹縣林為洲湖口市場掃街

桃竹苗立委選戰進入「掃街」熱戰，前總統馬英九陪竹縣立委候選人林為洲到湖口市場掃街。賴清德到桃園陪立委候選人彭政豪、蔣絜安造勢，新竹鄭朝方也和交通部長林佳龍會勘竹科聯外道路。

馬英九肯定林為洲在國會有戰力、在地方接地氣，除爭取五揚延伸頭份、台大新竹生醫園區分院，更讓他敬佩的是去年新竹縣長選舉，林在最後關頭決定放棄、支持楊文科，這樣的胸襟是了不起的政治人物，讓大家看見真正的團結。

賴清德（前左）昨天到中壢，陪同彭俊豪（前右）車隊掃街拜票。 記者張弘昌／攝影 分享 facebook

賴清德幫桃園彭政豪、蔣絜安造勢

賴清德到桃園陪同委候選人彭俊豪以車隊繞行中壢拜票，受到支持者夾道及揮手致意。賴清德表示，這是他第4次到中壢為彭俊豪站台，因中壢是民主的聖地，他推崇彭年輕有活力，是民主的生力軍，經過2、3個月深入基層，從早忙到晚的打拚，和對手的差距已拉近，雙方已在伯仲間，彭勝選民進黨更機會在國會過半。

賴清德隨後到平鎮區建安宮，陪同候選人蔣絜安上香參拜，並陪同掃街，受到大批支持者歡迎，握手、拍照來者不拒，展現高人氣。

媒體問及賴清德對韓國瑜「遲來的道歉」有何看法？賴清德坦言還沒時間看節目，如果韓是真心道歉，當然是好事，他接著脫口說出，「他會不會就此回到高雄呢？」，在旁支持者大笑，連賴自己也忍不住笑了出來。

民進黨新竹縣第2選區立委候選人鄭朝方整天行程滿檔，早上在立委蘇巧慧陪同下到竹北路口合體向通勤民眾拉票，下午和交通部長林佳龍到竹東通往新竹科學園區的聯外道路會勘。林佳龍讚許鄭朝方強打的交通政見非常內行，未來進入國會，交通部也會全力配合替地方爭取建設。