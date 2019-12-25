時力提勞動政見 籲公務員組工會

時代力量提出降低工會門檻、公務員組工會、公開透明最低工資的計算方式等政見。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook

「台灣的工會幹部可說是全世界最危險的工作。」時代力量25日召開正義系列的「勞動正義」政見發表會，提出降低工會門檻、讓公務員組工會、公開透明最低工資的計算方式等政見。目前蔡英文尚未提出新的勞工政見，而韓國瑜欲設立勞資政委員會等組織，宋楚瑜則認為一例一休應兼具彈性與對勞工的保障。

公務員應組工會

「台灣的工會組織率僅7%！」時代力量前黨主席邱顯智指出，台灣的工會門檻過高，例如必須滿30人才得以組工會，相較於香港7人與南韓2人，使得台灣有許多微型企業根本湊不出30人。邱顯智也表示，過去曾在半夜11點參與新竹量販店福利工會的組成，之所以將時間訂在三更半夜，竟然是因為擔心資方到場搞破壞。

至於公務員，邱顯智認為也有權利組工會，「公務員上令下從其實比勞工更弱勢」，特別是警消，在許多裝備和訓練上不得不跟長官爭取，以保障值勤時的安全。邱顯智也提到，公務員組工會在不少國家是件稀鬆平常的事，更不時出現罷工的行動，譬如2018年4月德國公務員發動大罷工，使得法蘭克福等4大機場癱瘓。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇補充，大法官才在上個月公告釋字第785號解釋，警消勤休方式及服勤超時補償等規定，違反憲法服公職權及健康權，相關機關應於3年內修正。朱智宇批評，對於如何修正《公務員服務法》，各黨總統候選人目前仍已讀不回。

最低工資納扶養比

有鑑於年輕人長期低薪，黃國昌辦公室主任賴嘉倫呼籲，「最低工資」應予以法制化，民進黨2016年曾對此承諾，然而選後卻毫無動靜。賴嘉倫也認為，有必要成立獨立的「最低工資審議委員會」，納入更多勞工與公益代表，以及公開透明最低工資的計算方式，並考量最低生活費與扶養比。

對於工商協進會理事長林伯豐曾多次呼籲取消基本工資，甚至警告調薪將出現倒閉潮，賴嘉倫質問，多年下來基本工資已調漲好幾次，倒閉潮有發生嗎？

蔡政府跳票多

據了解，蔡政府上任前的18項勞動政見只完全落實3項，更有3項政策已破局，目前也尚未提出新的政見。

韓國瑜提出設立勞資政委員會、勞動研究院（工會智庫），並每年投入50億推動「投資勞工」計畫協助勞工終身學習。宋楚瑜則認為，一例一休應在不同行業間更有彈性，此外外勞和本國勞工的工資也應適當的脫鈎。

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