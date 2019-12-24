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台中六選區／中區再生 藍綠選將交鋒論戰

2019-12-24 23:20聯合報 記者喻文玟／台中報導

台中市6選區新舊交融，藍綠交鋒最重視議題就是「中區再生」、復甦商機。 記者喻文玟...
台中市6選區新舊交融，藍綠交鋒最重視議題就是「中區再生」、復甦商機。 記者喻文玟／攝影
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中市6選區新舊交融，藍綠交鋒最重視議題一直都是「中區再生」。國民黨候選人李中認為台中火車新站毫無商業機能，無法聚眾相當失敗，老街區想徹底改造要透過容積獎勵。民進黨現任立委黃國書說，中區再生不能忽略歷史與文化，台中鐵道文化園區未來就是賣點，「文化DNA」是觀光商機。

第6選區有5名候選人，除了藍營李中挑戰黃國書，還有親民黨吳光中、宗教聯盟洪偉富、無黨籍楊木蘭。吳光中聚焦在重啟年金改革修法、6歲以下國家養育；洪偉富訴求終結藍綠惡鬥，要透過宗教道德問政。

李中：老街區改造 要透過容積獎勵

李中認為台中車站是「全台最失敗的新建車站」，商業性不足、不人性與國際化，硬體均是舊站思維；台中鐵道文化園區的OT案是否能成功帶來人潮也是未知數，簡直是「文創扮家家酒」。

「絕對不是扮家家酒！」黃國書說，台中車站是全台唯一3代同堂的車站，古蹟可帶來商機，千篇一律的商業地下街不足以扛起復興舊城任務，「三代同堂鐵道文化」才是全台唯一賣點，「文化DNA」成中區再生的力量，配合「鈴蘭通散步納涼會」重現中山路、台中第一條現代化街道。

黃國書：鐵道文化園區 就是未來賣點

李中反駁「鈴蘭通」只是一時氣氛，前市長林佳龍搞了4年「文化救中區」依然失敗，可見光靠文化不夠。他認為雖都更難，可透過危老建築改造、容積獎勵措施，他當選立委要修法放寬容積移轉，增加改建誘因。

黃國書說，老舊街區重建、都市更新、危老建築整建絕對有必要，但李中誇張了明年5月就要落日的危老條例容積獎勵功效，是否有足夠利基吸引屋主、建築業投入是大問號。

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