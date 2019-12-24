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馬文君競總設耶誕樹 盼營造選戰溫馨歡樂

2019-12-24 14:48中央社 南投縣24日電

今天是平安夜，中國國民黨副總統候選人張善政晚間將到黨籍立委馬文君競選總部，點亮耶誕樹並寫下新年心願。馬文君說，盼藉營造氣氛讓選戰溫馨又歡樂，歡迎鄉親晚間來散步。

張善政下午參訪南投老戲院咖啡、出席青年座談後，晚間也將到競選連任的國民黨立委馬文君草屯競選總部出席「草屯亮起來，燈景藝術夜」與民眾一起點亮耶誕樹，並參觀燈景藝術、寫下新年心願卡。馬文君表示，草屯競選總部文創感十足，吸引許多年輕人目光。

馬文君表示，日前舉辦親子嘉年華獲熱烈迴響，因此，今天平安夜特別擺放逾千盞在地製作的紙燈，千盞紙燈在燭火光芒襯托下，彷彿燈光地景藝術，希望這千盞燭光讓草屯「亮起來」，也藉燭火散發光芒與溫暖，歡迎民眾晚間到總部欣賞，並寫下新年心願卡黏貼紙燈上，盼在紙燈燭火照耀下實現新年願望。

馬文君說，晚間8時10分特別安排神祕來賓張善政一起點亮耶誕樹，這棵耶誕樹是草屯今年最大的耶誕樹，高度480公分，將擺到明年1月中旬，希望藉營造耶誕氣氛讓選戰過程很溫馨、充滿歡樂，也讓民眾感受「原來競選總部也能好玩、有趣」。

另外，信義鄉公所晚間在羅娜村舉辦耶誕節活動，內容有漫遊部落景點、祈福禱告、詩歌禮讚、耶誕樹點燈、放煙火、羅娜天主堂耶誕晚會、報佳音，縣政府觀光處表示，原鄉部落耶誕節氣氛濃，每年都吸引許多遊客與部落族人共度佳節，是信義鄉年度盛事。

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