雲林二選區／劉建國推家庭發展帳戶 謝淑亞爭國中小裝冷氣

尋求連任的民進黨雲林縣第二選區立委候選人劉建國（中）昨天公布他的教育政見，連任後將立法推動「家庭發展帳戶條例」，獲得許多家長及立法院教育及文化委員會召集委員李麗芬（左）肯定。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

雲林縣第二選區立委候選人昨天紛紛端出教育政見，民進黨劉建國昨天說，將推動「家庭發展帳戶條例」，鼓勵低收入戶定期儲蓄，運用在教育、創業上；國民黨候選人謝淑亞則說，當選後將爭取國中小學全面加裝冷氣，並推動數位學習，縮短城鄉差距。

劉建國昨天開記者會，細數過去關注偏鄉教育的成績，包括推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，還有夜光天使課後輔導計畫，照顧2800名學童。

他說，連任後將立法推動「家庭發展帳戶條例」，採相對提撥的概念，鼓勵低收入戶及中低收入戶定期儲蓄，協助快速累積資產，在「助人自助」的精神下，打破世襲貧窮。

國民黨雲林縣第二選區立法委員候選人謝淑亞（左）發表競選小物「運動領巾」，謝淑亞和縣長張麗善（右）、縣議員賴淑娞及支持者穿戴運動領巾走秀。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 謝淑亞昨天和縣長張麗善等人穿戴選舉小物「運動領巾」及走秀，她表示，將爭取加強推廣運動相關經費，讓雲林知名觀光景點舉辦全國及國際性運動賽事。

她說，當選後將爭取國中小全面加裝冷氣，並推動數位學習，落實因材施教，強化英語能力，提升國際競爭力。

民進黨第一選區立委候選人蘇治芬則針對最近謠傳她買票，昨率競選團隊到雲林地方法院高喊「我不買票，朋友也不會幫我買票」，並請地檢署對賄選細心查證，切勿任意發動搜索，淪為影響選情的馬前卒。

雲林地檢署說，目前情資共96件，以假消息情資最多，檢方都會細心查驗，掌握實證才會執行，不會任意搜索。