新北九選區／公托太少 藍綠皆想用閒置校舍

永和目前0至2歲的幼童約3980人，但公共托育中心僅2間，僅能收約4％的幼兒，圖為幼保人員與小朋友互動情景。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook

新北市永和區地狹人稠，要找公托地點不容易，永和目前0至2歲的幼童約3980人，但公共托育中心僅2間，僅能收約4％的幼兒，雖有其他私托中心，但日前曾發生虐嬰案例，家長對私托信任度較低，寧可排隊等公托候補。

國民黨立委候選人林德福認為，家長最關心「托育品質和安全」，如何讓家長能安心托嬰才是重點，要讓預算確實用來養孩子，而不是養蚊子建設；他說未來將會要求中央應有全國一致的托育補助標準，改變過去中央請客、地方埋單的問題。

林德福指出，許多潛在可設置公托地點都要跨部會整合、中央與地方合作，才能選出合適地點，如國中小閒置空間再利用、都市更新回饋給政府的空間或是配合社會住宅興建配置公托，未來他會協助配合新北市長侯友宜，努力達成公托倍增計畫。

他說，再搭配「0到6歲國家幫忙養」，每年增加570億預算育兒補助「666」，第一胎補助新台幣3萬元，第二胎補助6萬元，並每年補助6萬到滿6歲為止，減輕父母扶養下一代的負擔，改善少子化國安問題。

民進黨立委候選人蔡沐霖認為，針對公托中心不足問題，可從公立國中小學閒置空間著手，例如秀朗國小學生數最高曾達1萬2千人，現在只剩3千多名，如何將閒置校舍轉型為公托中心，地方政府應積極推動。

蔡沐霖指出，前瞻基礎建設計畫有編列預算協助地方整建閒置校舍、設置公托空間，然而永和只爭取到2處托育資源中心增設，未爭取到活化閒置校舍預算，非常可惜，未來進入國會，會積極向中央爭取預算。

他認為，若廣設公托恐造成另一批閒置校舍，應該要提高家長對於私托、準公托的信任度及接受度，密集定期、不定期抽查及評鑑，並將其法制化、透明化，如何提升教保員勞動環境、待遇，嚴格把關托育中心聘用具教保員資格人員，也是他進入國會後會關注的議題。