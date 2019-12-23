台中四選區／塞車解套 選將競提交通建設

台74線中彰快速道路銜接國道一號，才有助紓解西南屯交通壅塞現況。 圖／鄉林建設提供 分享 facebook

中市立委4選區是寸土寸金的黃金地段，台灣大道等幹道塞車問題嚴重。民進黨現任立委張廖萬堅說，交通應通盤考量，水湳轉運站有興建必要。國民黨候選人黃馨慧認為，應檢視交通網路規劃。民眾黨候選人張渝江提解方，建議市政路延伸穿越國道、台74線才能解除壅塞。

西屯、南屯高樓林立，塞車問題嚴重，水湳經貿園區陸續開發後，人車湧入交通更形惡化。本選區參選爆炸，除藍營議員黃馨慧挑戰現任張廖萬堅，還有民眾黨張渝江、統一促進黨李家葳、國會政黨聯盟楊書銘、合一行動聯盟紀經儀，加上無黨籍陳志彬、林金連，共有8人加入戰局。

張廖萬堅說，大台中交通發展應整體考量，銜接國道交流道的主幹道塞車嚴重，他爭取國道一號銜接台74線，總經費45億今年11月底動工，力拚3年半完成，可紓解中清路塞車。

張廖萬堅說，台灣大道的公車專用道效果不彰，捷運藍線應加速推動，爭取預算早日動工；水湳園區現行聯外道路不足，轉運站有必要興建，透過立體銜接國一、台74線，紓解塞車困境。

黃馨慧說，她爭取拓寬惠中路、福林路、市政路延伸到工業區等，紓解台灣大道車流，但台中需要整體路網，前市長胡志強規劃免費公車、捷運、公共自行車與BRT，可惜政黨輪替後建設延宕。

黃馨慧說，中央選前撒幣，先辦國道銜接74線動工，土地徵收卻尚未完成，捷運藍線土地徵收費高達320億，預算尚未到位，完工遙遙無期；現階段應重啟交通網路規劃，在捷運完成前也要改善塞車噩夢。

張渝江說，西屯、南屯域發展受限筏子溪、國道一號，道路跨域筏子溪、國道需中央同意，他出身土木技師，市政路延伸穿越國道、台74線，他有專業可處理。無黨的陳志彬說，台74線應升級高空分流系統，讓下交流道穿越市區的車流直接在空中立體分流，引導到市區外的平面道路，提升交通樞紐功能。