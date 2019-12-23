親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
挺韓罷韓都上街
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

台中四選區／塞車解套 選將競提交通建設

2019-12-23 00:15聯合報 記者趙容萱／台中報導

台74線中彰快速道路銜接國道一號，才有助紓解西南屯交通壅塞現況。 圖／鄉林建設提...
台74線中彰快速道路銜接國道一號，才有助紓解西南屯交通壅塞現況。 圖／鄉林建設提供
分享

中市立委4選區是寸土寸金的黃金地段，台灣大道等幹道塞車問題嚴重。民進黨現任立委張廖萬堅說，交通應通盤考量，水湳轉運站有興建必要。國民黨候選人黃馨慧認為，應檢視交通網路規劃。民眾黨候選人張渝江提解方，建議市政路延伸穿越國道、台74線才能解除壅塞。

西屯、南屯高樓林立，塞車問題嚴重，水湳經貿園區陸續開發後，人車湧入交通更形惡化。本選區參選爆炸，除藍營議員黃馨慧挑戰現任張廖萬堅，還有民眾黨張渝江、統一促進黨李家葳、國會政黨聯盟楊書銘、合一行動聯盟紀經儀，加上無黨籍陳志彬、林金連，共有8人加入戰局。

張廖萬堅說，大台中交通發展應整體考量，銜接國道交流道的主幹道塞車嚴重，他爭取國道一號銜接台74線，總經費45億今年11月底動工，力拚3年半完成，可紓解中清路塞車。

張廖萬堅說，台灣大道的公車專用道效果不彰，捷運藍線應加速推動，爭取預算早日動工；水湳園區現行聯外道路不足，轉運站有必要興建，透過立體銜接國一、台74線，紓解塞車困境。

黃馨慧說，她爭取拓寬惠中路、福林路、市政路延伸到工業區等，紓解台灣大道車流，但台中需要整體路網，前市長胡志強規劃免費公車、捷運、公共自行車與BRT，可惜政黨輪替後建設延宕。

黃馨慧說，中央選前撒幣，先辦國道銜接74線動工，土地徵收卻尚未完成，捷運藍線土地徵收費高達320億，預算尚未到位，完工遙遙無期；現階段應重啟交通網路規劃，在捷運完成前也要改善塞車噩夢。

張渝江說，西屯、南屯域發展受限筏子溪、國道一號，道路跨域筏子溪、國道需中央同意，他出身土木技師，市政路延伸穿越國道、台74線，他有專業可處理。無黨的陳志彬說，台74線應升級高空分流系統，讓下交流道穿越市區的車流直接在空中立體分流，引導到市區外的平面道路，提升交通樞紐功能。

【相關閱讀】


‧ 選戰聲量大對決！總統候選人「最新當選率」在這
‧ 立委參選「她」網路聲量衝第一 擠下蔣萬安吳怡農雙帥
‧ 今天又要去哪兒？直播即時掌握候選人動態！

2020選舉2020立委選舉2020選舉台中市立委國道塞車民眾黨民進黨胡志強統一促進黨國民黨

延伸閱讀

中市黃馨慧扮「正義女神」 綠營黃國書、莊競程...

連吃宵夜都被監控！張廖萬堅調閱昔日「政治檔案...

蔡英文為張廖萬堅站台 獲贈辣椒醬祝連任

台中立委選舉競總不一樣！變身遊戲場 像家一樣

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

冬至添溫馨味 候選人包粽、分享湯圓

2019-12-22 23:40

台南立委之戰 總統牌vs.市長牌

2019-12-22 23:12

台南六選區／ 如何擴大「高鐵效應」選將出招

2019-12-22 23:10

鄭運鵬音樂會「清邁」站台 賴清德批中共打壓及內部滲透

2019-12-22 21:47

站台力挺余天 賴清德：三重一定要集中選票

2019-12-22 20:31

韓國瑜才講完吳敦義聽老婆的話 這次又點名這人怕老婆

2019-12-22 20:07

于美人、蔡沁瑜合力掃街 民眾驚呼像朋友

2019-12-22 19:33

真金不怕火煉！韓國瑜汐止造勢 現場人數逾2萬

2019-12-22 19:32

謝龍介喊若進國會將成立特偵組 沒有就跪在媽祖廟

2019-12-22 19:23

影／攤商嗆要換掉吳斯懷、葉毓蘭 馬英九：他深綠的啊？

2019-12-22 18:14

喊三重贏全省都會贏 韓國瑜：希望鄉親腦袋天線打開

2019-12-22 18:10

陳建仁挺許淑華、吳怡農 國防要有備無患

2019-12-22 17:44

影／張善政竹市掃街 批民進黨進立院成事不足敗事有餘

2019-12-22 16:59

幫蘇治芬站台 蔡英文誇她有能力：總統都得聽

2019-12-22 15:37

影／蔡英文3個月7度回防雲林 為立委拉抬選情

2019-12-22 15:31

影／都2號！朱立倫、盧秀燕聯手挺江啟臣

2019-12-22 15:28

李永萍造勢晚會與韓國瑜合體 盼重現「三山造勢」畫面

2019-12-22 15:26

影／朱立倫：執政黨只會監督在野黨 做不好就下台

2019-12-22 15:22

獨／痛批選舉太花錢 柯文哲：看板掛最多的不要投

2019-12-22 15:13

林姿妙站台無黨籍黃定和？ 原來是去呂國華處只路過

2019-12-22 14:59

李彥秀找郭台銘指定副手站台 黃健庭：李郭理念契合

2019-12-22 14:48

黃偉哲、鄭文燦陪洪慈庸掃街拜票 雙市長火力相挺

2019-12-22 14:28

影／暖男變憤青？ 張善政：官逼民反

2019-12-22 14:09

陳建仁陪北市候選人車隊掃街 阮昭雄路過賴士葆競總

2019-12-22 14:01

台中站台 蔡英文籲抓定心頭

2019-12-22 13:05

陳建仁、賴清德雙北掃街 拚立委國會過半

2019-12-22 13:03

幫助選羅明才 張善政口誤：投民進黨區域立委

2019-12-22 13:02

不分區大戰…藍攻執政不力 綠打下架牌

2019-12-22 12:54

立委席次如何衝高？ 侯友宜：握緊每個選民的雙手

2019-12-22 12:54

決戰中台灣？ 黃偉哲：現已從濁水溪拉到淡水河

2019-12-22 12:49

楊瓊瓔市場掃街拜票 支持者送菜頭祝好彩頭

2019-12-22 12:47

影／決戰中台灣 蔡英文：蔡其昌大贏 民進黨一定贏

2019-12-22 12:25

民眾黨高雄站大眾走 今在西子灣展開步走

2019-12-22 12:19

綠29日造勢續打吳斯懷 呼籲藍委幫下架

2019-12-22 12:11

不分區大戰！藍攻執政不力 綠打下架吳斯懷

2019-12-22 12:08

影／再批反滲透法 馬英九：通過後台灣「特務治國」

2019-12-22 11:34

影／柯文哲：反滲透法立意很好 但內容應經充分討論

2019-12-22 11:32

影／冬至傳統巿場人潮擠 鄭寶清、羅文嘉為選情加溫

2019-12-22 11:23

選民熱情送炒米粉等熱食太暖心 競選團隊戰鬥值爆升

2019-12-22 11:10
看更多

熱門文章

獨／王金平歸隊挺韓：幫立委就是幫韓國瑜

2019-12-22 15:14

桃機前總經理蕭登科今晨過世 享壽66歲

2019-12-22 11:03

孫大千批豐年社變相輔選：這不是國家機器 什麼才是

2019-12-22 08:20

韓國瑜酸罷韓遮羞布：底下躲48萬人 剩2萬人在街頭

2019-12-22 16:05

韓國瑜酸罷韓遊行布幕：台灣民主史上最大塊遮羞布

2019-12-22 11:07

韓國瑜若上任要成立特偵組 他附和蔡政府三大案都沒全貌

2019-12-22 07:38

謝龍介：挺韓超越罷韓 等於是罷蔡成功

2019-12-22 12:21

真金不怕火煉！韓國瑜汐止造勢 現場人數逾2萬

2019-12-22 19:32

影／韓國瑜參拜霞海城隍廟 廟方告白：我打從心底愛你

2019-12-22 10:57

元旦選在台南升旗 韓國瑜原來是為了這個理由

2019-12-22 16:56

韓國瑜批罷韓大旗是民主遮羞布 王定宇po圖反嗆

2019-12-22 15:55

陳菊：韓國瑜提出的政績 都是我任內編列預算

2019-12-22 16:41

失言還是真心話？ 柯文哲：所有政黨都是垃圾

2019-12-22 08:51

罷韓吹噓50萬人？ 蔡正元：拿自己智商開玩笑的數字

2019-12-22 21:39

一抱嬰兒就大哭 韓國瑜：他可能沒看過禿子

2019-12-22 16:13

小孩看到他大哭 韓國瑜：他不習慣禿頭

2019-12-22 16:55

王金平歸隊國民黨？ 韓國瑜：我非常尊重他

2019-12-22 16:08

影／賭韓遊行半途落跑 議員贏了今下午仍發500杯珍奶

2019-12-22 12:01

影／攤商嗆要換掉吳斯懷、葉毓蘭 馬英九：他深綠的啊？

2019-12-22 18:14

影／光復高雄是遮羞布？ 林飛帆：台灣該驕傲的民主成就

2019-12-22 12:24

王金平歸隊 胡幼偉：當初不服氣連三爺都沒得做

2019-12-22 22:32

韓國瑜「回娘家」到北農 諷刺綠營搶了菜攤、丟了江山

2019-12-22 19:35

挺韓遭爆動員每人500元 埔里黨部急澄清：是收不是付

2019-12-22 15:24

新課綱充斥政治意識形態 張善政：歷史課本看了不舒服

2019-12-22 21:52

國防安全研究院判斷 共軍2030年將有四支航艦戰鬥群

2019-12-22 19:58

影／挺韓遊行無「大咖」韓流退燒？ 柯文哲：我倒不覺得

2019-12-22 12:18

人民心中都有包青天 韓國瑜再喊：恢復特偵組

2019-12-22 12:16

機動防空飛彈專用 專案食勤車廂讓空軍野外能開伙

2019-12-22 11:17

韓國瑜批民進黨收買90%媒體 靠卑鄙贏得選舉

2019-12-22 21:41

張善政嗆綠立委口誤 錯喊 票投「民進黨」區域立委

2019-12-22 11:09

影／陳菊說團隊都是人才 柯文哲：考驗台灣民眾智商

2019-12-22 11:04

三陣營表態同志教育 家長代表罵翻范巽綠

2019-12-22 23:01

喊三重贏全省都會贏 韓國瑜：希望鄉親腦袋天線打開

2019-12-22 18:10

韓國瑜難去親中標簽 蔡英文年內穩步逆襲

2019-12-22 07:54

影／大酸罷韓遊行50萬人 韓國瑜：比劉謙變魔術還厲害

2019-12-22 17:57

國艦國造快艇熱！軍警海上特勤隊瘋買特戰突擊艇

2019-12-22 11:07

曾在立院吵架有3千鄉親力挺 韓國瑜：別讓雲林女婿漏氣

2019-12-22 21:02

影／李佳芬感性致詞 向支持者喊話：我們一定會勝利

2019-12-22 21:47

韓國瑜才講完吳敦義聽老婆的話 這次又點名這人怕老婆

2019-12-22 20:07

李四川：王金平一定支持國民黨、已在幫忙了

2019-12-22 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top