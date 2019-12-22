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台南立委之戰 總統牌vs.市長牌

2019-12-22 23:12聯合報 記者謝進盛黃宣翰修瑞瑩／台南報導

台北市長柯文哲（第一排右三）昨率領「學姐」黃瀞瑩（第一排左二）昨南下學甲慈濟宮為...
台北市長柯文哲（第一排右三）昨率領「學姐」黃瀞瑩（第一排左二）昨南下學甲慈濟宮為台灣民眾黨立委候選人顏耀星（第一排左三）助選，展現親和力與鄉親合影，籲請鄉親不要將票投給選舉看板掛最多者。記者謝進盛／攝影
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前總統馬英九（右二）昨南下台南新營為國民黨立委台南第一選區候選人蔡育輝（右三）站...
前總統馬英九（右二）昨南下台南新營為國民黨立委台南第一選區候選人蔡育輝（右三）站台，籲請鄉親支持，票投國民黨。記者謝進盛／攝影
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總統立委大選剩不到20天，進入肉搏巷戰，台南立委候選人昨天紛紛推出「總統牌」、「市長牌」，來台南的菜市場掃街、拜票，希望「母雞帶小雞」，幫助候選人突圍。

前總統馬英九昨天到台南陪同國民黨第四選區立委候選人林燕祝，在永康區菜市場拉票，熱情鄉親爭相握手，他又到台南市第一選區立委候選人蔡育輝成立大會站台，鄉親爭相簇擁下，他花了約10分鐘才走上台。

馬英九說，國民黨10多年來在台南市沒有選出過一名區域立委，他相信這次可以打破過去民進黨在台南市壟斷的政治局面，他也會全力輔選，實現黨內立委候選人為民服務的心願。

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲昨天下午帶領「學姐」黃瀞瑩等人，陪同黨內立委候選人顏耀星，先在學甲慈濟宮上香，隨後與鄉親座談發表演說，再轉往新營區參加耶誕音樂會，熱情民眾不斷要求合影。

「台灣選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始！」柯文哲說，以前是藍營候選人選舉看板掛最多，現在綠營也「同款」，但看板掛最多的，一定不要投，錢花最多的也不要選。

民進黨副總統候選人賴清德今天上午也將再度陪同台南第一選區候選人賴惠員前往北門區南鯤鯓代天府、東隆及將軍區漚汪文衡殿參拜，綠營盼賴清德頻頻回防，能穩固票源。

賴惠員昨天下午也在學甲區車隊掃街，也以「小雞推薦母雞」，爭取鄉親支持，請支持者總統票投給民進黨，讓蔡英文總統順利連任。

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