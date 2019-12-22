陳建仁挺許淑華、吳怡農 國防要有備無患

陳建仁和許淑華22日一起到吳怡農競總部，互相加油打氣。（photo by簡碧卿） 分享 facebook 「運動、鍛鍊身體跟國防一樣，如果等到需要時才做，那就為時已晚了！」副總統陳建仁22日和立委候選人許淑華一起到立委候選人吳怡農競選總部，共進午餐，席間許淑華對於拜票時，婆婆媽媽眼裡只有「大仁哥」，感到忿忿不平。吳怡農則表示，對於台灣國防，平時就該維持一定的水平，才能維持真正的和平。

對吳第一印象

許淑華一面用著餐點一面笑著說到，自己在路上看到有許多阿姨都一直叫陳建仁「大仁哥」，上前跟阿姨們打招呼說，「我是許淑華」，結果阿姨們也還是叫「大仁哥」，引起哄堂大笑。她接著說，剛開始陪同吳怡農掃街拜票時，規定他不准叫淑華姐，要叫淑華妹、到市場看到阿姨要叫姐姐、看到阿嬤則要叫阿姨。

許淑華說，他很了解中山、北松山的藍綠結構，一向是國民黨大於民進黨，所以很佩服吳怡農的勇氣挑戰立委。她說，吳怡農9月說要出來參選的時候，自己感到訝異，居然願意放棄高薪職位，回來參選為台灣盡一份心力。

吳的國防理念

會後吳怡農接受採訪表示，運動就跟國防一樣、鍛鍊身體跟國防一樣，不是說需要的時候我們才去做，這樣已經太晚了！運動跟鍛鍊身體是一個長期不斷維持的一個東西。他舉例，或許我們永遠不需要跑300公尺去追一個人，但是哪一天我們真的需要，會因為平時有練習的關係，反而輕而易舉追上，國防也是這個概念。

他說，自己當然希望和平，透過我們國防的投資，以及平時的訓練，也能夠讓大家尊重我們的國防、看得起我們的國防，才能夠維持我們所追求的和平。社會上每一個人都有正義感，看到不對的事情，我們都會想要糾正。

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