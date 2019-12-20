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大咖來桃園助陣 馬英九剛走 蔡英文今到

2019-12-20 23:02聯合報 記者張裕珍陳夢茹張弘昌高宇震／桃園報導

前總統馬英九（右）與國民黨立委侯選人陳學聖（中），昨到中壢區華勛市場拜票。 記者...
前總統馬英九（右）與國民黨立委侯選人陳學聖（中），昨到中壢區華勛市場拜票。 記者高宇震／攝影
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選戰衝刺，前總統馬英九昨到桃園輔選行程馬不停蹄，接連陪國民黨籍立委候選人到市場商圈拜票，也受邀站台成立婦女後援會等，為黨籍立委候選人拉抬聲勢，獲民眾熱烈歡迎；民進黨立委候選人則分頭透過辦音樂會、合體搓湯圓衝高聲量，蔡英文總統今天也到桃園市為無黨籍趙正宇、民進黨鄭寶清成立競選總部站台。

馬英九昨天接連輔選魯明哲、陳學聖、呂玉玲、吳志揚、萬美玲等人，一早到中壢華勛市場、八德大湳市場拜票，受到不少民眾歡迎，不少攤商主動送上蘿蔔、蔥蒜等象徵好采頭、凍蒜的吉祥物祝福，並爭相合影，傍晚到桃園區同安黃昏市場，馬展現親民陪萬美玲沿街向商家、攤商握手懇託。

馬英九在八德、龍潭致詞時，猛批民進黨執政不力，總統蔡英文執政3年半，讓台灣經濟、主權全都「倒退嚕」，尤其能源轉型政策失當，廢核轉再生能源供電，未來1度電要花5元向外商風力發電廠購電，電費勢必會上漲，且兩岸關係緊張，籲大家下架民進黨。

民進黨籍立委候選人鄭寶清（左起）、蔣絜安與鄭運鵬昨天合體開直播，迎接冬至來臨。 ...
民進黨籍立委候選人鄭寶清（左起）、蔣絜安與鄭運鵬昨天合體開直播，迎接冬至來臨。 圖／鄭運鵬競總提供
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適逢冬至前夕，民進黨立委候選人鄭運鵬、蔣絜安與鄭寶清昨合體開直播「搓湯圓」，衝高網路聲量，鄭運鵬晚上轉往龜山辦「英樂會」晚會，邀來副總統陳建仁同歡，鄭寶清則到桃園觀光夜市和蔡英文連任辦公室共同發言人顏若芳掃街，青年軍更戴上鄭寶清的面具當分身拜票。

無黨籍趙正宇獲民進黨禮讓參選第6選區立委，今早成立大溪競選總部，擔任競總主委的市長鄭文燦及蔡英文總統與陳建仁副總統都將到場致詞，鄭寶清則於下午在桃園區成立競選總部，民進黨副總統候選人賴清德、陳建仁、鄭文燦等人相挺、蔡英文傍晚5點壓軸站台。

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