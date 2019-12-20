台南四選區／遇雨淹 居民苦 選將提解方

中山高台南段旁三爺溪遇大雨經常宣洩不及氾濫，造成永康與下游地區水患。 記者周宗禎／攝影 分享 facebook

台南市立委第四選區永康一區人口逼近24萬，也是全市人口增加最多、發展最快的行政區，但區內永大路等幾條主要道路與崑山里等低窪地區，只要大雨一定淹水，居民苦不堪言，期待官員民代能有一勞永逸治水之道。

國民黨立委候選人林燕祝主張先要做好排水系統連結，不要有溝渠卻沒通路，要讓小從側溝箱涵、中至集水井道、大到排水幹道，都能發揮排水功能，尤其河中障礙物清除，並克服「仁德高、永康低」落差，就可讓永康不再每年淹水。

民進黨立委候選人林宜瑾指出，永康淹水主因三爺溪下游斷面不足，尤其仁德萬代橋下，正由市府整治；中華醫大一帶三爺溪也正拓寬，完工後淹水將大幅改善，前瞻預算32億整治預計6年完成，但6年很長，水利署應盡可能加快進度。

無黨籍立委候選人蔡明峰則質疑政府連年花大錢水患依舊，主因未落實河川清淤，官方應變又無方、一直漠視災民心聲，今年8月水患，永康抽水站未及時反應難辭其咎，他若當選，將邀請專家與淹水區居民溝通找出治本之道。

一邊一國行動黨立委候選人林志文認為，或可用引流方式，在靠近三爺公溪大排溝渠附近多施作分水支溝，來疏解大量雨水量，再設置大型抽水站抽離雨水量，大大降低雨水量停留，會請專家找出癥結與解方。

宗教聯盟立委候選人林淑娟表示，這問題不是她的專業，不便表示意見。

圓黨立委候選人溫米樂指出，永康水患癥結在當年十大建設中山高南北填土加高，阻擋積水由東向西自然溢流，各排水渠道又嚴重淤積，須沿線規畫深足10米排水渠，搭配大型抽水機組加速東西向積水宣洩才有解。