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割布條風波 媽媽盟告蔡易餘

2019-12-20 22:50聯合報 記者卜敏正／嘉義市報導

媽媽盟委任律師裘佩恩（左），昨天到嘉義地檢署按鈴、遞狀提告。 記者卜敏正／攝影
媽媽盟委任律師裘佩恩（左），昨天到嘉義地檢署按鈴、遞狀提告。 記者卜敏正／攝影
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台灣全國媽媽護家護兒聯盟（媽媽盟）委任律師裘佩恩、數十名媽媽盟及安定力量成員，昨天到嘉義地檢署遞狀控告立委蔡易餘涉嫌竊盜、毀損罪嫌，認為蔡日前鼓勵民眾拆除媽媽盟懸掛的「阮想要抱孫」等布條行為，知法犯法，不但不道歉還「惡人先告狀」，踐踏民主法治精神，是嚴重錯誤示範。

立委蔡易餘競總發言人林緗亭表示，此案已進入司法程序，一切交由檢察官審理。

裘佩恩指出，蔡易餘是律師出身，若認為媽媽盟懸掛布條是「黑函」，應循法律程序，報警或向檢調舉發，怎可派員公然割布條、放入宣傳車內，這種知法犯法行徑幾乎目無法紀，台灣是民主法治社會，蔡易餘踐踏民主法治精神，是嚴重錯誤示範，事發後也不願對媽媽盟道歉。

裘佩恩說，媽媽盟未得到蔡易餘善意回應，蔡事發後還到地檢提告，聯盟人員因此被告，才決定委任他對蔡易餘提出竊盜、毀損告訴，抗議蔡「違法拆布條、惡人先告狀」，並認為蔡易餘既然通過同婚法案，就應該勇敢面對選民。

媽媽盟也發出新聞稿說明，聯盟已在嘉義縣、台南市、雲林等地懸掛布條，近期雖承受壓力，但會用全名署名方式，繼續懸掛相同布條，媽媽盟也授權使用設計的布條，同時鼓勵各界自行製作類似布條懸掛，但記得署名、以免觸法。

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