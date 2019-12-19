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不分區立委19政黨競逐 藍綠拚14席 小黨求突圍

2019-12-19 00:16聯合報 記者陳熙文林敬殷王寓中蔡晉宇程嘉文鄭媁／台北報導

中選會昨天舉行政黨號次抽籤，19個政黨競逐，競爭激烈。 記者邱德祥／攝影
中選會昨天舉行政黨號次抽籤，19個政黨競逐，競爭激烈。 記者邱德祥／攝影
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第十屆不分區立委選舉政黨號次昨天抽籤，十九個政黨競逐國會席次，藍綠力拚國會過半，第三勢力小黨力求突圍。

十九個政黨抽籤號次結果依序為：一號合一行動聯盟、二號中華統一促進黨、三號親民黨、四號安定力量、五號台灣基進、六號時代力量、七號新黨、八號喜樂島聯盟、九號國民黨、十號一邊一國行動黨、十一號勞動黨、十二號綠黨、十三號宗教聯盟、十四號民進黨、十五號台灣民眾黨、十六號台灣維新、十七號台澎黨、十八號國會政黨聯盟、十九號台灣團結聯盟。

民進黨評估，目前不分區立委席次的安全名單，可望從先前預估的十四席，挺進到十五席。國民黨評估不分區立委當選席次，落在十一席到十四席之間，排名第十四的黨主席吳敦義就在安全邊緣，第三勢力的政黨票得票將影響藍綠席次。

親民黨組織部主任張碩文表示，內部民調顯示不分區有六席，目標往十席衝刺，國民黨不分區名單引起基層反彈，成為親民黨爭取的空間。台灣民眾黨發言人陳思宇說，民眾黨目標拿下八席，讓不分區立委候選人能在立法院八個常設委員會發揮專業。

時代力量黨主席徐永明評估，目前時力有機會坐四望五，由於立委黃國昌名列第四，「搶救國昌大兵」將是催票重點，民進黨喊出票不要投小黨，已經引發社會反彈。

上次立委選舉唯一達到補助門檻、但沒有不分區席次的新黨，這次抽到七號，新黨喊出「七號新黨一把槍，精準打下民進黨」。黨主席郁慕明說，這是人民交給新黨的槍。

內政部表示，民眾要了解自己有無投票權，可在十二月廿四日至廿六日，憑身分證字號及生日上網查詢有無投票權。

●總統選將名單：https://udn.com/vote2020/candidate/legislator

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