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蘇治芬控張榮味農舍違建 張麗善：若違法早就拆了

2019-12-18 23:47聯合報 記者蔡維斌李京昇丘采薇林麗玉／連線報導

鏡週刊報導，雲林縣前縣長長張榮味虎尾農舍住宅，有擴建、建車道及無農用等違規；張榮味妹妹、雲林縣長張麗善說，若農舍有違法，民進黨長期執政，早就被拆了，顯然是選舉抹黑，希望大家還是回歸理性問政。

民進黨海區立委候選人蘇治芬、立委李俊俋等人昨天也開記者會主打農舍議題，要張麗善「大義滅親」。蘇等人指控，張榮味的豪華農舍，足足比國民黨總統候選人韓國瑜家的農舍大16倍，韓國瑜的農舍爭議根本不算什麼。

不過雲林縣過去長期由民進黨執政，包括蘇治芬及李進勇都是前縣長，在場媒體反問蘇治芬「當初為何不處理？」

蘇治芬說，張家2016年申請農舍時，或許有申請建照，但從現況看，違法豪華農舍不斷「長胖長高」；立委管碧玲則說，李進勇當雲林縣長時，張麗善也是立委，「張家有沒有施壓？張家地方勢力不可小覷。」

被指控違法農舍雲林縣前縣長張榮味住宅，是網紅的美麗祕境。記者蔡維斌／翻攝
被指控違法農舍雲林縣前縣長張榮味住宅，是網紅的美麗祕境。記者蔡維斌／翻攝
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張榮味女兒張嘉郡說，當初這塊地是不適耕種的土地，經向民進黨執政的公所申請後起造，也由民進黨執政的公所、縣府監管下，興建一切合法，「為何會因蘇治芬選舉，就會不一樣？」

縣府農業處副處長陳炳坊說，不論誰申請農舍都得依法核定，由當地公所核發建照，若有必要會請虎尾鎮公所協助現勘，再把現勘結果呈報縣府建設處認定，查報有違規一定依法辦理。

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