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高雄抽號次 扮官將首、裹步旗上台

2019-12-18 23:43聯合報 記者翁禎霞楊濡嘉王昭月蔡容喬羅紹平／連線報

　澎湖縣立委選舉，國民黨歐中慨（左起）喜樂島呂應宏及民進黨楊曜 抽中的號次剛好與...
　澎湖縣立委選舉，國民黨歐中慨（左起）喜樂島呂應宏及民進黨楊曜 抽中的號次剛好與 登記參選的號次一樣。圖／澎縣選委提供
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立委候選人昨天同步在各縣市抽籤，選將各出奇招爭取媒體目光，有人扮官將首、有人裹布旗上台，還有人戴幸運帽、穿軍服，費盡心思拚聲量搶票。屏東縣無黨籍候選人張怡在選委會門口與屏東縣議長周典論對嗆，火藥味十足。

高雄立委第一選區候選人王齡嬌彩繪成八家將的官將首，相當吸睛。 記者楊濡嘉／攝影
高雄立委第一選區候選人王齡嬌彩繪成八家將的官將首，相當吸睛。 記者楊濡嘉／攝影
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高雄第一選區國民黨王齡嬌扮官將首上陣，三選區親民黨蘇博廷帶個假娃娃上場，國民黨黃昭順抽中6號，秀出預先準備的書法掛軸喊「六六大順」；抽中8號的民進黨劉世芳喊出「八仙過海」。

高雄市立委第三選區候選人柳淑芳選過3次市議員，這次是第2度參選立委。 記者楊濡嘉...
高雄市立委第三選區候選人柳淑芳選過3次市議員，這次是第2度參選立委。 記者楊濡嘉／攝影
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第三選區57歲台灣獨立黨柳淑芳裹布旗上台，大喊「這次我裡面有穿」，準備揭開布旗時，女警一擁而上拿布遮掩，柳不斷嘶吼，「不要把我打包出去」、「這次我裡面有穿」、「台灣獨立 」，台下其他候選人一度斥責「別鬧了」，場面尷尬。

澎湖區域立委抽籤也很巧合，三名立委候選人呂應宏、歐中慨及楊曜，抽中的號次與日前登記參選順序相同，其中歐、楊的號次，也與各自黨籍總統候選人同號。

台東縣的抽籤現場也成候選人的「角力場」，國民黨張志明1號、民眾黨陳允萍2號、無黨籍張坤和3號、民進黨劉櫂豪4號，藍綠兩大陣營各自集結浩大陣容，互尬聲勢，好不熱鬧。

屏東縣議長周典論（左2）、無黨籍候選人張怡（右2）在抽籤場外吵了起來。 記者江國...
屏東縣議長周典論（左2）、無黨籍候選人張怡（右2）在抽籤場外吵了起來。 記者江國豪／攝影
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屏東縣抽籤場外更是熱鬧，抽籤結束後，屏東縣長議長周典論與無黨籍候選人張怡當場吵了起來，周原本向前打招呼，未料張怡邀辯論，還直嗆周佳琪打選戰「錢從哪裡來」，要議長跳下來選，不要派女兒當打手。周典論則要張怡不要當別人側翼，別斷章取義，後來旁人一句「不要幫她博版面」，周才離開現場。

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抽籤場外火藥味十足 議長與張怡「狹路相逢」

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