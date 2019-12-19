北市第6選區參選爆炸 好人緣的文教立委如何突破重圍

選前倒數不到30天，盤點台北市選情，以第六選區（大安）參選最爆炸，共有10人參選搶1席，原本國民黨立委蔣乃辛宣佈退休，使得大安區成為全台唯一現任立委主動放棄競選連任的選區，國民黨由現任不分區立委林奕華出馬角逐，接棒蔣乃辛留下來的席次空缺，民進黨則徵召哈佛雙碩士謝佩芬挑戰此艱困選區。

圖／林奕華競選辦公室 提供 分享 facebook

台北市第六選區政治板塊向來藍大於綠，國民黨為什麼會推派林奕華呢？以林奕華經歷來看，她擁有美國賓州匹茲堡大學公共行政碩士，曾連任4屆北市議員，當過雙北市教育局長，以大安區重視文教議題的特色來看，符合選區需求。

為了努力保住藍營這一席，林奕華拼勁十足，早上五點出門送車、九點到立法院開會，晚上再回到選區跑行程，這樣拼命三郎的問政方式，感動了許多大安區的里長與選民，願意在競選總部成立大會現身力挺，讓林奕華相當感動。林奕華的好人緣不僅蔣乃辛稱讚，朱立倫、郝龍斌更是予以肯定。朱立倫就不只一次公開表示，只要對林奕華選情有幫助，他願意替大安區做牛做馬。郝龍斌更盛讚林奕華是國會有戰力、地方有服務、論述有內容的三拍子好立委。

「全家只有我一個人走上選舉這條路！很多人以為我父親擔任過教育部次長，選舉時會有不一樣的『關愛眼神』。事實上並非如此！我每次選舉都是靠理念、靠問政、靠服務，一步一腳印來獲得選民認同。從議員、局長到立委，雖然角色有改變，但不變的是，始終在教育崗位上，做該做的事！如果要說父親對我政治路上的幫助，應該是讓我在教育問題上，多一個可以諮詢的專家。」林奕華說。

林奕華表示，自己從來不是鎂光燈的焦點！但在民進黨執政下，透過國家資源，圈養網軍全面打擊政敵。自己則因為揭發卡神楊蕙如疑似利用體育賽事的錢養網軍，而成為綠營網軍抹黑攻擊對象。對於自己突然變成媒體的焦點，林奕華自嘲還有一點不適應，但她絕對不會向闇黑勢力低頭！