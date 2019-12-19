親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔣經國日記公開
卡神網軍案延燒
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
監委干預司法？
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

北市第6選區參選爆炸 好人緣的文教立委如何突破重圍

2019-12-19 00:00文／ 林奕華競選辦公室 提供

選前倒數不到30天，盤點台北市選情，以第六選區（大安）參選最爆炸，共有10人參選搶1席，原本國民黨立委蔣乃辛宣佈退休，使得大安區成為全台唯一現任立委主動放棄競選連任的選區，國民黨由現任不分區立委林奕華出馬角逐，接棒蔣乃辛留下來的席次空缺，民進黨則徵召哈佛雙碩士謝佩芬挑戰此艱困選區。

圖／林奕華競選辦公室 提供
圖／林奕華競選辦公室 提供
分享

台北市第六選區政治板塊向來藍大於綠，國民黨為什麼會推派林奕華呢？以林奕華經歷來看，她擁有美國賓州匹茲堡大學公共行政碩士，曾連任4屆北市議員，當過雙北市教育局長，以大安區重視文教議題的特色來看，符合選區需求。

為了努力保住藍營這一席，林奕華拼勁十足，早上五點出門送車、九點到立法院開會，晚上再回到選區跑行程，這樣拼命三郎的問政方式，感動了許多大安區的里長與選民，願意在競選總部成立大會現身力挺，讓林奕華相當感動。林奕華的好人緣不僅蔣乃辛稱讚，朱立倫、郝龍斌更是予以肯定。朱立倫就不只一次公開表示，只要對林奕華選情有幫助，他願意替大安區做牛做馬。郝龍斌更盛讚林奕華是國會有戰力、地方有服務、論述有內容的三拍子好立委。

「全家只有我一個人走上選舉這條路！很多人以為我父親擔任過教育部次長，選舉時會有不一樣的『關愛眼神』。事實上並非如此！我每次選舉都是靠理念、靠問政、靠服務，一步一腳印來獲得選民認同。從議員、局長到立委，雖然角色有改變，但不變的是，始終在教育崗位上，做該做的事！如果要說父親對我政治路上的幫助，應該是讓我在教育問題上，多一個可以諮詢的專家。」林奕華說。

林奕華表示，自己從來不是鎂光燈的焦點！但在民進黨執政下，透過國家資源，圈養網軍全面打擊政敵。自己則因為揭發卡神楊蕙如疑似利用體育賽事的錢養網軍，而成為綠營網軍抹黑攻擊對象。對於自己突然變成媒體的焦點，林奕華自嘲還有一點不適應，但她絕對不會向闇黑勢力低頭！

2020選舉2020立委選舉林奕華2020選舉台北市立委
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

洪慈庸輔選大將王朝坤為楊瓊瓔站台？ 王：好人都支持

2019-12-18 21:49

影／補強衰尾總統說 洪秀柱：女性台語本稱「查某」

2019-12-18 17:20

批建築人為吳思瑤助選汙衊她學歷 李婉鈺落淚譴責

2019-12-18 17:19

挺綠委惹議 蔡碧仲：我本來就可以助選、站台、造勢

2019-12-18 16:55

影／林佳龍批樹立負面示範 楊瓊瓔：有嘴說別人沒嘴說自己

2019-12-18 16:53

蔡碧仲臉書挺蕭美琴 檢察官：讓檢調查賄立場惹議

2019-12-18 16:52

對國民黨不分區不滿 郝龍斌：還是要投國民黨

2019-12-18 16:52

賴清德好忙 趕進度幫立委候選人錄音催票

2019-12-18 15:39

國民黨：蔡碧仲為特定候選人助選 應即撤換

2019-12-18 15:37

第10屆「平地原住民」立委號次出爐

2019-12-18 15:36

影／他抽到籤王高喊「蔣公復活」 自詡蔣家軍子弟兵

2019-12-18 15:36

第10屆「山地原住民」立委號次出爐

2019-12-18 15:36

全場亮點是她！國會政黨聯盟王斯儀 扮武則天來抽號次

2019-12-18 15:11

太巧合！游淑慧：卡神「易始」公司 民進黨就抽到14號

2019-12-18 14:59

吳敦義「衰尾查某」失言？ 國民黨女將：發言應謹慎

2019-12-18 14:51

劉櫂豪牙膏、張志明國旗環保袋 立委候選人文宣小物搶手

2019-12-18 14:50

影／柯媽幫張睿倉助選 洪慈庸也到場握手互道加油

2019-12-18 14:32

新北立委候選人今抽號 李正皓自稱：選區最好的第三選擇

2019-12-18 14:32

不分區預估藍綠都搶14席 橘續守黨團

2019-12-18 14:17

影／台東立委選舉號次抽籤 藍綠吉祥話博取好彩頭

2019-12-18 13:45

與親民黨爭搶郭粉選票 賴香伶：各自努力、繼續合作

2019-12-18 13:45

影／南投立委抽籤出招 找鮮肉舉牌、跳大媽舞

2019-12-18 13:31

新竹隊會做事連線出擊 林智堅：集中選票支持鄭宏輝

2019-12-18 13:29

連江縣立委抽號 結果出爐

2019-12-18 13:23

新北立委候選人今抽號 賴嘉倫、張衞航邀對手進行公開辯論

2019-12-18 13:18

影／選立委抽號次都喊吉祥話 其實他們最想抽中這個號

2019-12-18 13:16

「衰尾查某」之說 賴惠員轟：強烈歧視女性

2019-12-18 13:07

綠黨公布最新政黨民調 民眾黨、時力支持度明顯下滑

2019-12-18 12:58

力拚得票過政黨門檻 鄧惠文：希望大家有遠見支持綠黨

2019-12-18 12:33

「一吻定江山」林金結抽中1號 興奮連吻2、3次

2019-12-18 12:31

金門立委抽籤超熱鬧 唱歌、政見發表大亂鬥

2019-12-18 12:26

頭戴鳥籠來抽籤 北市立委候選人盧憲孚要解放政黨思想禁錮

2019-12-18 12:26

不分區政黨號次出爐 另類主席保衛戰登場

2019-12-18 12:19

否認操作集中選票 林飛帆：民進黨尊重每個人獨立意志

2019-12-18 12:19

桃園第6選區立委抽籤出爐 陳學聖1號、趙正宇2號

2019-12-18 12:19

桃園立委第四選區號次出爐 喊「午告讚」、LUCKY

2019-12-18 12:19

綠議員批楊瓊瓔辭得不甘脆 楊陣營嗆：領公帑輔選？

2019-12-18 12:18

桃園立委第3選區抽籤號次揭曉 委託人抽中1號

2019-12-18 12:13

郭台銘子弟兵李縉穎談民調：開低走高最後拉尾盤

2019-12-18 12:10
看更多

熱門文章

日總督府當總統府是歷史錯亂 柯文哲：2024當選就遷府

2019-12-18 11:26

開挖韓國瑜岳父砂石場 李明哲批：政治打手、令人不齒

2019-12-18 11:48

【即時短評】政院愈描愈黑 何苦用蹩腳謊話自取其辱？

2019-12-18 01:18

蔣經國日記公開 揭露與美國斷交時憤恨痛苦

2019-12-18 04:35

誰接任行政院長？ 留下政治接班微妙暗示

2019-12-18 04:57

【重磅快評】歐盟將核能納入綠色轉型是蔡英文的噩耗

2019-12-18 10:18

網紅政治學… 蔡英文、韓國瑜都是學霸級 只有他被死當

2019-12-18 08:00

孫大千：如果有一天「滿城盡是陳師孟」…

2019-12-18 08:17

網紅收蔡英文100萬？ 柯文哲：我要選擇性失憶了

2019-12-18 11:12

6天3會女畫家 張景森回擊：把好友的關係塗上顏色

2019-12-18 08:41

新竹市立委候選人號次抽籤結果出爐 6名候選人親自抽

2019-12-18 11:01

韓國瑜銀行往來紀錄外洩 黃文財質疑國家機器介入

2019-12-18 10:47

時力提高貪汙犯假釋門檻未過 唯一投贊成的綠委是他

2019-12-18 01:21

總統大選確定29日公視辯論會 四報一社提問

2019-12-18 13:42

綠黨民調／蔡英文領先韓30百分點 55％最怕韓國瑜當選

2019-12-18 12:40

影／政黨號次今抽籤 國民黨9、民進黨14、親民黨3

2019-12-18 10:53

嘉義市區域立委選舉抽籤號次出爐

2019-12-18 10:57

太巧合！游淑慧：卡神「易始」公司 民進黨就抽到14號

2019-12-18 14:59

點出5大致命傷 游盈隆：韓該贏未贏 將成史上特異案例

2019-12-18 02:00

學者看總統政見 蔡「兩岸很虛」、韓「自廢武功」、宋「梗太老」

2019-12-18 21:28

吳敦義失言「衰尾查某」 呂秋遠：已不是亡國感問題

2019-12-18 09:35

被泛藍拱為「新共主」？ 郭台銘：成功不必在我

2019-12-18 12:22

蘇花改1月5日達通車標準 工程處：不會貿然通車

2019-12-18 09:34

洪秀柱挺吳敦義批蔡英文 可改成「衰尾總統、衰尾文」

2019-12-18 09:27

蔣經國流露庶民總統作風 重視清廉

2019-12-18 04:52

被爆6天3會女畫家 張景森秀照片反擊：完全是公務行程

2019-12-18 11:20

中研院廖俊智等3人當選TWAS院士 國籍被標中國台灣

2019-12-18 12:58

韓國瑜當選後成立特偵組：若貪汙不准假釋 一天吃一頓飯

2019-12-18 19:18

挺綠委惹議 蔡碧仲：我本來就可以助選、站台、造勢

2019-12-18 16:55

【即時短評】政見發表會 韓國瑜的三個回防

2019-12-18 19:43

屏東縣下屆立委選舉抽籤結果 選將齊搶票

2019-12-18 09:53

邱毅上大陸官媒談紅隼火箭彈部署 國防部：極不足取

2019-12-18 14:33

第十屆區域立委抽籤 北市抽籤結果出爐

2019-12-18 10:30

韓國瑜岳父砂石場開挖 支持者搬「大蛇」聲援韓岳家

2019-12-18 13:29

影／吳敦義嗆蔡「衰尾查某」 柯文哲爆料:他私下講話更…

2019-12-18 13:53

蔣經國尋求與美日合作 重用台籍人士

2019-12-18 04:51

新竹縣立委第2選區 號次抽籤出爐

2019-12-18 11:04

雲豹30公厘機砲甲車 本週進駐台北市擔負中樞防務

2019-12-18 12:34

柯文哲稱網紅收蔡英文100萬 林鶴明：你被幕僚欺騙了

2019-12-18 11:17

獨派再批總統府與網紅合作 點名林錦昌要求公布價碼

2019-12-18 15:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top