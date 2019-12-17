桃園五選區／台鐵地下化 平鎮車站該設哪？

台鐵地下化工程要在平鎮增設車站，目前選站址在新富一街北側（鐵皮圍籬處）。記者張弘昌／攝影 分享 facebook 台鐵地下化新設平鎮車站址，將老街溪西側原站址北移到新富一街北側，引發站址爭議。

國民黨立委候選人呂玉玲：原規劃平鎮車站站址，有近30公頃腹地，新富一街北側緊鄰住宅大樓，腹地不到1公頃，站區開發腹地有限，勢必造成鄰近停車及尖峰時段交通壅塞。

呂玉玲強調，平鎮車站設在腹地廣大區域，才能發展出「大車站生活圈」願景，擁有公車轉運站、行政園區、購物商場等，現要規劃還來得及，除能超越中壢，甚至能比美新北板橋車站特區生活圈。

只能停靠區間車的「臨時簡易火車站」，是半套的火車站。呂玉玲表示，無論是臨時站還是簡易通勤站，一旦蓋下去就再也不可能改變地點了。平鎮人口數僅次於桃園及中壢區，絕對有條件配合鐵路車站都區規劃，發展成桃園南區的新都心。

民進黨立委候選人蔣絜安：設站要安全、便民及兼顧地方安定發展。尤其是行車安全不能打折扣，要尊重交通部專業評估，車站離市區近，服務人口數較多且便民，還要避免增加建物拆遷，引發民怨。

鐵路地下化後騰空土地，透過都市計畫程序，辦理車站周邊聯外公共運輸接駁及車輛管理，提升交通服務環境，也可結合環南2線輕軌，延伸到平鎮山仔頂、龍潭接大溪等軌道建設計畫，一併帶動鄰近區域發展。

平鎮站如果設在目前無道路系統農業區，最後很有可能變成有站無路，新增一個都市計畫耗時數年，平鎮或中壢都希望鐵路地下化能及早完成，會全力爭取火車停靠平鎮以及提早通車，讓地方殷切期盼幾10年的車站夢想成真。

紙上政見會以藍綠主要候選人政見為主，第五選區國政黨候選人張誠，也以「平鎮車站爭奪戰」為題發起網路投票，並提出各方論點交流討論。