雲林／綠批張嘉郡談中國夢 張營：選到只剩抹紅

民進黨雲林縣黨部與蘇治芬競選辦公室今指國民黨立委候選人張嘉郡，2014年參加在福州舉行海峽青年峰會大談「中國夢」是「紅統立委」。 圖／蘇治芬競選團隊提供 分享 facebook

民進黨雲林縣黨部與蘇治芬競選辦公室昨指國民黨立委候選人張嘉郡，2014年參加在福州舉行海峽青年峰會大談「中國夢」，根本和曾經到中國「聽訓」的退役將領吳斯懷一樣是「紅統立委」；張嘉郡競選總部回擊，選舉選到只剩抹紅、抹黑，「讓大家一起為民進黨和蘇治芬默哀」。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜說，根據民眾提供的影帶等相關資料，張嘉郡在出席海峽青年論壇時，被對岸介紹是台灣立法機構裡唯一的80後民代。

縣議員蔡岳儒表示，張嘉郡在峰會鼓吹兩岸青年要成為兩岸和平發展生力軍，共同為「中國夢努力」，品嘗「中國夢結出的甜美碩果」，根本與對岸統戰連成一氣。

國民黨立委候選人張嘉郡遭指是「紅統」立委，張的競選辦公室回擊，民進黨選舉選到只剩抹紅、抹黑。 記者李京昇／攝影 分享 facebook

張嘉郡競選總部則回擊，蘇治芬的競選總部主委林文彬，今年化名到中國大陸參加會議，是不是作賊心虛，民進黨內部「一國兩制」，才是真正的中共同路人。

張陣營表示，雲林鄉親更在意的是，立委候選人提出有利於地方發展政見，立委在國會爭取有利地方的建設和經費，絕對不是選前說一套，選後不見人，蘇治芬別想用抹黑、抹紅模糊焦點。

廖丁賜回應，民進黨並沒有禁止台灣與中國的交流，林文彬前往中國經查是參加世界華商高峰會，非政治性交流，且林文彬是名牌被誤植並非化名，請張嘉郡好好解釋以國會議員之姿，到中國大談中國夢是何意。

張嘉郡競選總部則表示，多年來選舉證明，當民進黨沒有政績可提，抹黑招數又不管用的時候，民進黨就會開始抹紅，也請蘇治芬交代清楚，嘴巴說民主日前卻主動割對手布條，未來會不會出賣台灣民主。