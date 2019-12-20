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政黨票有多重要？告訴你小黨搏生存的關鍵四數字

2019-12-20 09:05聯合新聞網 綜合報導

2020選戰進入倒數計時，不僅總統選情戰況激烈，立委選戰更是打的火熱！今年不分區立委寫下新紀錄，共有19個政黨登記參選，創歷年來新高。但台灣大黨強勢，小黨想與之抗衡可說是相當不易，那小黨積極參選不分區立委，除了席次還可以得到什麼利益呢？

台灣的立委選舉採「單一選區兩票制」，34席的不分區立委將依比例分配，政黨得票率需達5%門檻才可獲得席位。其實各黨積極投入參選，拚的不僅是立委席次，選民手中的「政黨票」得票率具有四個魔幻數字指標，將左右政黨的未來。（延伸閱讀：圖表Q&A／看看居住縣市有幾席？113席立委如何分配有玄機

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政黨得票率達5%，便可依比例分配不分區立委的席次。此外，「政黨票」還有一個關鍵，得票率達5%的政黨，將擁有下屆總統大選候選人的提名資格，若未達到該門檻，便需透過連署的方式提名總統候選人。

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原本政黨補助金門檻為3.5%，2017年政黨法通過，門檻降為得票率3%。這屆2020年不分區立委選舉開始適用，只要政黨得票率達3%即可獲得「政黨補助款」，四年內政黨可獲得每年每票50元的補助金。

對沒有黨產的小黨而言，政黨補助款尤為重要，可成為重要的經費來源，也是小黨成長茁壯的關鍵之一。

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若政黨得票率達2%的門檻，該政黨在往後三次的立委選舉中，可直接提名不分區立委名單。

政黨提名不分區立委的條件：

‧ 最近一次的總統大選中，該政黨提名的候選人得票數達有效票的2%以上。

‧ 最近三次的立委選舉中，政黨得票率達2%。

‧ 該政黨現有的立法委員有5人以上。

‧ 當屆選舉中，該政黨推薦的區域及原住民立法委員候選人達10人以上。

許多小黨會推選10名的區域及原住民立法委員候選人，繳納每位候選人20萬元保證金，等於花費200萬元以獲得參與不分區選戰資格。若政黨得票率達2%，下次提名不分區名單將不需再繳納這200萬元的保證金，對小黨而言，無疑是減輕了一項負擔。


個人或企業若有捐款給該政黨，將可於明年報稅時，作為當年度列舉扣除額。


18日公布政黨號次抽籤結果，由合一行動聯盟抽到1號「籤王」，國民黨抽到9號，民進黨抽到14號，親民黨、時代力量及民眾黨，則分別抽到3、6、15號。

第10屆不分區立委有19個政黨登記參選，共216人爭奪34個席次，大黨搶佔過半席次，小黨則是拚「卡位」。根據各民調反應的政黨支持度，民進黨可望拿下多數席次，估計落在14席上下。國民黨歷經不分區名單之亂，近來又受到「下架吳斯懷運動」的影響，預估能獲得12至13席。

親民黨無法與兩大黨打資源戰，以「維持黨團3席立委是最大極限」為主張，在兩大黨的壓力下力求突圍。民眾黨是目前最被看好的第三勢力，可望在本屆不分區拿下6席，並往8席前進，藉此為2024大選打下基礎。

時代力量以黃國昌做為催票號召，期待能將排名第4的前主席續留立法院，將目標定為「坐5望6搶7」，力爭立院席位。新黨於上屆大選中未跨過5%門檻，無緣搶得不分區席次，本屆以「重返立院」為目標，同時再拚政黨補助款的機會。

【相關閱讀】


‧ 完整名單／不分區政黨票想投誰？看各黨抽籤號次與提名名單
‧ 政黨票還不會投？小黨投票指南一次看懂

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