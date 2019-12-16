「投小黨浪費選票」掀波 新黨、一邊一國告發陳宗彥

藍委指控內政部政次陳宗彥違反行政中立，要求下台負責。記者黃義書／攝影 分享 facebook

民進黨日前舉辦小英新住民姊妹會模擬投票，到場講解的內政部政次陳宗彥說，投給小黨是浪費選票，呼籲新住民「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」，更說萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票，在野黨群起抗議。新黨、一邊一國行動黨立委候選人昨赴北檢告發陳違反選罷法之意圖使人不當選，國民黨與時力則要求陳應下台負責。

國民黨立委賴士葆抨擊，行政院儼然成為第二個蔡英文競選總部，所有部會介入這場大選，赤裸裸在全國各地利用行政資源輔選，吃相難看，還從不遮掩；一個主管選務工作的次長，在公開場合肆無忌憚地干預選舉，這就是蔡政府三年多來的鴨霸與蠻橫。

新黨批評，民進黨官員前有張天欽，以身為東廠為榮為樂，現有陳宗彥公然指導選票勿投其他小黨，造成本能過關的小黨落選。這種行為是知法玩法犯法，以獻媚民進黨、邀寵蔡英文，如此官箴真為台灣民主政治之恥。

一邊一國立委候選人、律師邱一峰說，陳宗彥身為辦理選務的人員，卻發表如此違法不當言論，已傷害他參選權益，希望北檢能在選舉進行期間迅速偵辦追究刑責，維護民主自由。

陳宗彥雖對外澄清致歉，國民黨團總召曾銘宗仍批評，陳作為「選罷法」主管機關，竟發表這樣的言論，公開違反行政中立，明顯為了政黨利益違背民主精神，要求陳宗彥應下台。

對此陳宗彥引發的爭議言論，蔡總統昨天表示，陳已經出來說明跟釐清，而政務官在公務時間以外進行助選活動，都有按照相關規定進行，將會特別注意各項發言，讓整個選舉過程平順。

陳宗彥昨天神隱，也沒有公開行程。陳宗彥日前曾在臉書貼文，針對政務官對於政黨票說法不慎致歉，但他並沒有為「投給小黨是浪費選票」說明。