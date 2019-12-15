新黨力拚進立法院 郁慕明：反凱子軍購 檢討違憲人事法令

新黨主席郁慕明昨說，所有涉及違憲違法的人、事或者法令，都需要檢討處理。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 新黨主席郁慕明指出，如果新黨能夠進入立法院，一定會力推檢討與憲法精神不符的單位與法令，諸如黨產會、反滲透法等。他表示，新黨固然主張和平漸進統一，不代表不重視國防，但絕對反對執政黨對美「凱子軍購」來換取政治支持的行為；減低對美軍購省下的經費，應該用於強化社會福利、照顧弱勢民眾。

新黨今天也會到台北地檢署，控告內政部次長陳宗彥違反行政中立，意圖使他人不當選。郁慕明說，我國曾有非常優秀的文官制度，但近年因浮濫政治任命與執政者授意，中立精神大失，亟需檢討清理。

郁慕明說，如今憲政體制的精神很清楚，就是「中華民國是中國」，除非推動修憲更改國號，否則就必須遵守。因此新黨主張，所有涉及違憲違法的人、事或者法令，都需要檢討處理。

郁慕明表示，新黨主張重啟兩岸協商大門，不代表忽視國防。去年十月的「新政新希望」白皮書就宣示支持國防自主，提升國軍待遇與素質，該買的武器裝備絕對要買，但若是執政者討好華府的「保護費」，新黨絕對不能同意。把這些錢節省下來，投資社會福利，照顧弱勢庶民。

他表示，每個政黨都會開社福支票，新黨明確主張，以降低對美軍購為財源。如果光喊照顧弱勢，說不出錢從哪裡來，就只是空頭支票。

此外，郁慕明說，中小學課綱必須重修，不能為政治目的扭曲切割歷史。進一步說，「李遠哲教改」對台灣教育造成的扭曲，例如大學浮濫、忽視技職教育等，都須徹底檢討。內政方面，大陸配偶取得身分證的期限，應與外配一視同仁。

住宅政策方面，新黨主張「住者有其屋，青年住宅」，政府運用公有地與建商合作廣建青年住宅，前十年只需付息，負擔與租屋差不多，讓青年擁有自己的住家。

國土規畫方面，不能再任意將農地轉為建地與工廠；住宅法規、都市計畫等，都應該有助於促進家庭、鄰里之間的往來，營造社區意識。農業方面，要走向精緻路線，大力輔導發展有機農業，產銷管檢應該一體化。