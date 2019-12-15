親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

新黨力拚進立法院 郁慕明：反凱子軍購 檢討違憲人事法令

2019-12-15 23:51聯合報 記者程嘉文／台北報導

新黨主席郁慕明昨說，所有涉及違憲違法的人、事或者法令，都需要檢討處理。 圖／聯合...
新黨主席郁慕明昨說，所有涉及違憲違法的人、事或者法令，都需要檢討處理。 圖／聯合報系資料照片
分享
新黨主席郁慕明指出，如果新黨能夠進入立法院，一定會力推檢討與憲法精神不符的單位與法令，諸如黨產會、反滲透法等。他表示，新黨固然主張和平漸進統一，不代表不重視國防，但絕對反對執政黨對美「凱子軍購」來換取政治支持的行為；減低對美軍購省下的經費，應該用於強化社會福利、照顧弱勢民眾。

新黨今天也會到台北地檢署，控告內政部次長陳宗彥違反行政中立，意圖使他人不當選。郁慕明說，我國曾有非常優秀的文官制度，但近年因浮濫政治任命與執政者授意，中立精神大失，亟需檢討清理。

郁慕明說，如今憲政體制的精神很清楚，就是「中華民國是中國」，除非推動修憲更改國號，否則就必須遵守。因此新黨主張，所有涉及違憲違法的人、事或者法令，都需要檢討處理。

郁慕明表示，新黨主張重啟兩岸協商大門，不代表忽視國防。去年十月的「新政新希望」白皮書就宣示支持國防自主，提升國軍待遇與素質，該買的武器裝備絕對要買，但若是執政者討好華府的「保護費」，新黨絕對不能同意。把這些錢節省下來，投資社會福利，照顧弱勢庶民。

他表示，每個政黨都會開社福支票，新黨明確主張，以降低對美軍購為財源。如果光喊照顧弱勢，說不出錢從哪裡來，就只是空頭支票。

此外，郁慕明說，中小學課綱必須重修，不能為政治目的扭曲切割歷史。進一步說，「李遠哲教改」對台灣教育造成的扭曲，例如大學浮濫、忽視技職教育等，都須徹底檢討。內政方面，大陸配偶取得身分證的期限，應與外配一視同仁。

住宅政策方面，新黨主張「住者有其屋，青年住宅」，政府運用公有地與建商合作廣建青年住宅，前十年只需付息，負擔與租屋差不多，讓青年擁有自己的住家。

國土規畫方面，不能再任意將農地轉為建地與工廠；住宅法規、都市計畫等，都應該有助於促進家庭、鄰里之間的往來，營造社區意識。農業方面，要走向精緻路線，大力輔導發展有機農業，產銷管檢應該一體化。

2020選舉2020立委選舉新黨

延伸閱讀

郁慕明：吳敦義若有戰力 掛不分區第一又如何

新黨黨主席郁慕明：明年大選新黨支持韓國瑜

新黨立委選戰不缺席 郁慕明：台北市至少提名三...

總統大選是權貴與庶民對決 郁慕明：票集中投韓...

相關新聞

觀察站／柯文哲打綠助韓？搶政治紅利

2019-12-16 00:27

政黨辯論聚焦亡國感 泛藍夾攻民進黨

2019-12-16 00:13

台中財務六都最差？前後市長互打

2019-12-16 00:37

金門立委選情 陳福海、盧月香成立競總 陳玉珍打服務牌

2019-12-16 00:33

紙上政見會／新北二選區 五股垃圾山 藍綠2女將提解方

2019-12-16 00:27

新北2、3、4選區 藍綠大咖打擂台

2019-12-16 00:22

宜蘭立委選舉／呂國華大陣仗設競總 黃定和獲宋楚瑜相挺

2019-12-16 00:09

不審法案拚考察 立院淪輔選中心

2019-12-16 00:08

拚戰北市 藍綠總統級大咖輔選

2019-12-16 00:07

新聞眼／自動切入選舉模式 立委諸公忘了自己是誰

2019-12-16 00:02

紙上政見會／北市二選區 社子島開發 雙雄交鋒

2019-12-15 23:58

台南立委選戰 藍綠拚團結氣勢

2019-12-15 23:38

搶新住民票 藍倡設委員會 綠推產學專班

2019-12-15 23:29

左楠激戰 副總統牌vs.40年師傅

2019-12-15 23:24

搶進屏南票倉 3選將潮州較勁

2019-12-15 23:20

屏東山原立委 伍麗華：打破藍綠 章正輝推基礎建設

2019-12-15 23:19

鳳山拚眷村觀光 候選人交鋒

2019-12-15 23:13

竹市／蘇揆為鄭宏輝站台 議長挺鄭正鈐

2019-12-15 23:10

賴清德籲綠委過半 王金平嗆將是災難

2019-12-15 23:07

讚余天愛台灣又有情有義 賴清德：我是他粉絲

2019-12-15 22:58

陳以信指見過國台辦主任 賴清德：說謊轉移焦點

2019-12-15 22:34

余天三重競總成立 諷藍營不分區名單：吳敦義應有苦衷

2019-12-15 21:27

余天三重後援總會成立 民進黨3大天王趕場相挺

2019-12-15 21:05

笑說佛祖也支持3號 賴清德：台灣民主要靠神聖選票捍衛

2019-12-15 19:50

挺洪慈庸留立院 蔡總統：厝蓋一半師傅不能換

2019-12-15 19:41

賴大義滅親論 柯文哲：莫忘2018最大黨「討厭民進黨」

2019-12-15 17:36

小黨質疑操弄亡國感 民進黨：防衛民主是國安議題

2019-12-15 17:20

允傅崐萁報准參選立委？ 吳敦義：他不是國民黨員

2019-12-15 17:12

綠批國民黨不分區名單 陳以信：好意思批評？

2019-12-15 16:28

政黨辯論會 國民黨：民進黨提「抗中保台」已經過時

2019-12-15 16:22

政黨辯論會 民進黨：中國不承認台灣主權獨立 沒有對談

2019-12-15 16:22

參香掃街力挺鄭運鵬 游錫堃：國會過半蔡英文才好做事

2019-12-15 15:15

竹市國民黨部團結 鄭正鈐：一定能恢復人民信心

2019-12-15 15:11

盧秀燕胡志強同台批林佳龍 高舉債讓台中六都財政最差

2019-12-15 14:57

陳根德藍營大咖站台 王金平：民進黨國會過半國家災難

2019-12-15 14:57

「吳斯懷」衝擊藍營選情？ 綠營謝佩芬：呼籲藍營表態

2019-12-15 14:56

為城隍爺暖壽誓師 邱顯智：時代力量不是一言堂

2019-12-15 14:47

手做花生糖輔選林金結 朱立倫：吃到好事會「發生」

2019-12-15 14:38

挺陳明義對抗吳秉叡？ 民眾黨全國總會長謝俊州站台

2019-12-15 14:30
看更多

熱門文章

別小看敗選者聯盟！ 全台小動作…侯友宜也被吃豆腐

2019-12-15 08:00

爆陳菊欠債3千億助選韓國瑜？ 柯文哲：我看什麼講什麼

2019-12-15 11:22

張善政自爆為何頻說重話 答案與蔡英文有關

2019-12-15 03:47

藍營辦「道歉大賽」 網友紛道歉：明年不投民進黨

2019-12-15 13:07

影／好糗！不懂賴清德「大義滅親論」 白眼女神受訪支吾

2019-12-15 13:21

核四重啟安全嗎？ 原能會前處長揭秘：要看這3面向

2019-12-15 06:53

驗收國軍最新陣地偽裝 海軍飛彈指管站芝通營區成軍

2019-12-15 10:45

總統選舉重要參考指標 他指民調、賭盤外還有這個

2019-12-15 14:36

影／繼愛情摩天輪之後 韓國瑜主張佛光山、觀音山蓋空中纜車

2019-12-15 18:42

葉毓蘭：依鄭寶清邏輯 蔡英文＝法院認證貪汚殺人集團

2019-12-15 10:06

支持韓國瑜 林伯豐週二率400產業代表力挺

2019-12-15 20:04

反滲透法月底通過？ 柯文哲：別忘當年反服貿

2019-12-15 12:27

柯文哲指韓選總統是因高雄舉債太多 韓國瑜：感謝讚聲

2019-12-15 16:27

選前之夜失凱道路權？ 朱立倫：大家拭目以待

2019-12-15 11:24

研發水下科技投入潛艦國造揚威 長年神秘的萬象館曝光

2019-12-15 11:27

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司：至今沒有業者來接洽開發

2019-12-15 14:20

陸軍特戰部署陽金要隘 衛星通訊經營陽明山戰場首曝光

2019-12-15 10:46

大南方計畫無嘉市 黃敏惠問：現在連騙票都不了？

2019-12-15 12:18

韓國瑜進行韓黑大作戰 一槍擊中1450、國家機器

2019-12-15 17:22

假日彰化攻防戰！ 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰

2019-12-15 10:07

愈沒頭路愈支持蔡英文 蔡正元：年輕人怎麼啦？

2019-12-15 22:11

盧秀燕胡志強同台批林佳龍 高舉債讓台中六都財政最差

2019-12-15 14:57

與蔡英文拍片遭中方打壓 波特王怒解約：跪不下去

2019-12-15 22:47

陳福海成立鄉親服務處 否認跟民眾黨有接觸

2019-12-15 13:42

1221高雄大遊行 藍營估挺韓20萬人上街

2019-12-15 21:12

李佳芬舊金山造勢：韓要讓中華民國受重視 華僑有面子

2019-12-15 13:07

影／韓國瑜宣示打擊韓黑 打靶拒絕防彈衣

2019-12-15 16:06

藍辦向綠道歉大賽 韓國瑜：用選票證明人民是政黨爸爸

2019-12-15 16:25

新看板引來葉毓蘭不滿？ 鄭寶清：葉教授忘記這件事

2019-12-15 13:49

柯文哲批陳菊 蘇貞昌：不要到選舉就抹黑扭曲五星市長

2019-12-15 17:48

允傅崐萁報准參選立委？ 吳敦義：他不是國民黨員

2019-12-15 17:12

韓國瑜：民進黨跟過去國民黨倒時一模一樣

2019-12-15 13:49

陸軍特戰 進駐陽明山

2019-12-15 13:39

軍系挺韓高雄遊行 表定唱這五首軍歌

2019-12-15 13:42

政黨票投給小黨「浪費選票」 內政部次長陳宗彥致歉

2019-12-15 10:33

大選決戰高雄 藍綠都視「韓流變化」定奪勝目標

2019-12-15 10:12

影／民進黨總統選情領先？ 顏清標：我們不是被嚇大啦

2019-12-15 13:22

賴大義滅親論 柯文哲：莫忘2018最大黨「討厭民進黨」

2019-12-15 17:36

蔡英文說尊重女性 韓辦：真尊重就勿放任幕僚物化女性

2019-12-15 18:22

韓粉爆選票恐變廢票 綠：支持中選會採取必要法律行動

2019-12-15 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top