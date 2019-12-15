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吳斯懷=萬美玲？ 鄭寶清看板惹議

2019-12-15 00:01聯合報 記者張裕珍高宇震／桃園報導

爭取連任的桃園第4選區立委候選人鄭寶清近日在桃園區掛出多面競選看板，以「下架吳斯...
爭取連任的桃園第4選區立委候選人鄭寶清近日在桃園區掛出多面競選看板，以「下架吳斯懷、下架親中黨」為題，放上國民黨競爭對手萬美玲、總統候選人韓國瑜等人頭像，寫下「吳斯懷＝萬美玲＝萬美玲＝韓國瑜＝葉毓蘭」，立刻掀起不少討論，也讓第4選區選戰攻防增添話題。記者張裕珍／攝影
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離投票日不到1個月，藍綠攻防愈來愈激烈，選舉看板也出現火藥味，桃園市第4選區立委候選人鄭寶清掛出「下架吳斯懷、下架親中黨」的選舉看板，放上同選區國民黨候選人萬美玲、總統候選人韓國瑜等人頭像，引發議論，萬美玲指這是鄭向來的選舉手法，操弄意識形態，掩蓋毫無問政績效的事實。

鄭寶清最近掛上多面「下架吳斯懷、下架親中黨」的看板，上有「總統選小英、立委選寶清，2020台灣一定贏」，並放上他與蔡英文、賴清德、鄭文燦等人合體照片，但下方放了吳斯懷、萬美玲、韓國瑜與葉毓蘭，並有等號連結，引起討論。

鄭寶清說，反送中開始他率先掛起撐香港看板，表達對爭取人權、支持民主的認同，獲很多年輕人回響，但國民黨不分區立委提名反對反送中的前警大教授葉毓蘭及前往對岸聽訓、唱中共國歌的吳斯懷，許多人無法接受，才想掛看板請教萬美玲，究竟對反送中、一國兩制的看法？

萬美玲說，看到鄭的看板內容「一笑置之，不會放在心上」，相信選民眼睛是雪亮的，會認同自己耕耘桃園18年的各項努力建樹。

韓國瑜桃園競選總部總幹事的梁為超認為，吳斯懷被列入不分區確有些爭議，也影響總統立委局勢，但並不代表吳斯懷等於萬美玲或等於韓國瑜，吳斯懷與地方連結不深，也毫無互動，萬是5屆議員，深耕地方教育發展，韓也有廣大支持者，被與吳斯懷連結很無辜，民進黨不需做這樣不當連結的操作，不要再做不入流的選舉花招。

另外，國民黨桃園市議員黃敬平前天深夜也獲報，有人在黃敬平所租的廣告位置，掛上帆布廣告抹紅攻擊國民黨和立委候選人呂玉玲，黃敬平痛批「這一定會被選民唾棄」，呼籲選民抵制、拒投打負面選舉的候選人，並向警方報案。

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