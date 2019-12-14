蔡英文到嘉義：「明文」規定 不可賣台

蔡英文總統（右）昨晚為民進黨嘉義立委候選人陳明文（左）站台助選，上萬支持者擠爆會場。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

統候選人蔡英文與民進黨嘉義縣立委候選人陳明文昨晚聯合造勢，蔡英文以「重量級立委」推薦陳明文。她說，在嘉義路上看到有競選文宣在攻擊陳明文，說要「打破明文規定」，但「明文規定只有一條，就是不可以出賣台灣」。

上屆總統大選，民進黨「英仁配」在嘉義縣獲得約六成五選票，得票率僅次於台南市，是全國第二高。綠營人士表示，嘉義縣基本盤綠大於藍，即使去年「韓流」席捲，嘉義仍保住綠色執政；這次選舉情勢有利民進黨，嘉義縣總統得票率很有機會突破六成六。

蔡英文表示，政府建設有在做，福利有在拚，育兒津貼、托育補助政策也陸續推出；這四年國際情勢變化很大，但台灣掌握機會，現在經濟很好，經濟成長是亞洲四小龍第一，「蔡英文執政，股市上萬點已是常態，且屢創歷史新高」。

陳明文也當場宣布，行政院長蘇貞昌已告知，核定民雄鄉鐵路高架化一百卅四億元經費，他呼籲鄉親力挺，守護本土政權。行政院副院長陳其邁也駁斥對手「打破明文規定」說法，強調「明文規定」就是捍衛台灣主權。

陳明文說，未來四年為嘉義縣的關鍵，嘉義縣要發展成為農業、工業及觀光產業大縣，他未曾離開嘉義，嘉義是他的一切，「不能讓嘉義漏氣」。

陳明文叱吒嘉義縣政壇逾廿年，原本選情穩定，因遺失在高鐵上的「一卡三百萬皮箱」，引來負評，逼得陳明文罕見站街頭、走市場彎腰拉票，連綠營輔選幹部都說「很意外」。

陳明文主要對手是前立委林國慶，黨內人士表示，林國慶有知名度，但陳明文基層實力雄厚，選情穩定領先。海線選區，民進黨立委蔡易餘對上國民黨候選人王啟澧，王是現任議員也擔任過水上鄉長，有一定基層能量，蔡選情領先，仍要謹慎。