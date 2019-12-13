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互指操弄民調 新北藍綠交鋒

2019-12-13 23:00聯合報 記者施鴻基／新北報導

國民黨新北市黨部指控綠營發布假民調操弄選舉，配合網軍抹黑攻擊藍營候選人，將請黨中...
國民黨新北市黨部指控綠營發布假民調操弄選舉，配合網軍抹黑攻擊藍營候選人，將請黨中央成立抓鬼大隊蒐證提告。記者施鴻基／攝影
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國民黨新北市黨部昨天請求各界協尋「卡神」楊蕙如，控訴「楊蕙如們」依然持續以網軍抹黑，將請黨中央成立「抓鬼大隊」蒐證提告；也指新北1、10和12選區對手散布假民調，聲稱勝出或拉近，已違反選罷法第53條。

民進黨新北市黨部執行長李建興回擊說，國民黨總統候選人韓國瑜要求支持者作假，才是操弄民調；被點名的綠營立委候選人呂孫綾賴品妤並未正式對外發布民調，不知國民黨指控從何而來？

同被指控發假民調的「郭家軍」立委候選人李縉穎表示，民調反映民意，須虛心檢討自己是否符合民意期待，而不是一味抱怨真偽。目前他和領先的民進黨立委吳琪銘差距極小，未來會繼續推出符合民意的政策和發展願景，說服選民。

市黨部主委李乾龍等人召開記者會，洪孟楷、林金結、李永萍等7名立委候選人批楊蕙如雖被揪出，但假民調依然配合網軍抹黑形成輿論帶風向；另有側翼粉專抹黑候選人林國春，已請黨中央研擬提告。

李乾龍說，過去選高雄市長，吳敦義「緋聞錄音帶」和黃俊英「走路工事件」被栽贓，履民調即使查出事實也改變不了結果。立委候選人邱烽堯諷刺「民調」已變成民「調」，從民意調查變成民進黨調整。

林金結說，李縉穎常放話聲稱是民調第2名，但國民黨內部民調李都只有個位數，「我的對手一直都是吳琪銘」。

「雙北和台中同時發布民調逼近或翻盤很奇怪」李永萍說，吳怡農、賴品妤、洪慈庸「同步」宣布民調逼近甚至超前，呂孫綾也跟進宣布小贏，民調缺法定內容，明顯有問題。

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