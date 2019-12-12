高雄輕軌爭議段 選將交鋒

高雄輕軌二階工程大順路段有爭議，專家建議市府照原路線走，但要先進行造街、環境改善及取得居民共識。 圖／高雄市捷運局提供 分享 facebook

高雄輕軌二階工程，經過三民區大順路段因居民抗議而停工，對輕軌二階該怎麼做，高雄市立委第五選區的3位參選人立場迥異，民進黨現任立委李昆澤批市府未展現效率，缺乏具體方案；國民黨參選人黃柏霖認為市府要加強溝通，不該匆促決定；台灣民眾黨參選人李佳玲則建議把草皮改成硬鋪面，有助減少爭議。

針對高雄輕軌二階，市府舉行了五場公聽會及找專家學者評估，專家學者建議仍走大順路原路線，但應改變工法及透過居民參與造街，以解決居民疑慮。捷運局強調，這只是專家學者初步建議，評估報告預定年底完成。

李昆澤認為，交通建設延宕這麼久，實在很可惜，市府應展現效率，但至今沒有出具體方案來跟居民溝通。他希望市府盡快提出具體方案，加強與居民溝通，訂出期程，不要讓交通建設持續停擺。

國民黨參選人黃柏霖則肯定市府先造街、改善環境及傾聽居民想法，畢竟交通建設需仔細評估，匆促決定反而後患無窮，現在還是很多居民反對興建輕軌，主要是因為輕軌效益不足及大順路小、車多，大家擔心興建後將造成交通堵塞。

台灣民眾黨參選人李佳玲說，大順路路小、車多，再加上輕軌恐造成交通堵塞；原傳出輕軌要改走同盟路，但同盟路比大順路更小，豈不更塞？輕軌二階若要走原路線，市府要改變工法，把原給輕軌走的草皮改為硬鋪面，讓車輛也能通行，或可助減少塞車。