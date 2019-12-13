北市立委藍綠民調拉鋸？ 朱立倫不信 葉菊蘭樂觀

韓國瑜競選總部主委朱立倫昨一連替黨內北市8立委參選人助選，幫蔣萬安站台時，對於外傳有民調做出北市立委選情呈藍、綠拉鋸戰，朱說，這是哪陣營做的民調，和他看到的不一樣。而對手、民進黨參選人吳怡農則由總統府資政葉菊蘭陪同拜票，吳感謝支持者，接下來不到一個月會再接再厲。

新北市前市長朱立倫（右）昨天前往國民黨立委參選人蔣萬安（左）競選總部，為蔣萬安加油打氣，兩人互動熱絡。記者胡經周／攝影 分享 facebook

媒體追問朱看到的民調內容，朱立倫先笑而不答，再說為了蔣萬安，還是要說蔣萬安要繼續努力、繼續拚，綠營怎麼放（民調）都好，「我們繼續拚，到1月11日」。

葉菊蘭昨與吳怡農在捷運站前路口拜票，對於綠營民調樂觀，吳怡農指出，會繼續努力，民調如果真的這樣，對手真的緊張，代表過去三個月來，有很多朋友、支持者跟著他們一起走、幫忙宣傳，否則不可能打出這樣的成績。

綠營大老葉菊蘭（左）昨陪民進黨立委參選人吳怡農站口路拜票。記者楊正海／攝影 分享 facebook

後續選戰如何布局，葉說，這區對民進黨是艱困選區，就是讓更多民眾認識吳怡農，讓民眾了解吳推出政策和捍衛家鄉決心。

韓國瑜民調「蓋牌」，是否會影響立委選情，朱立倫說，剛開始會有，但大家會逐步理解，他陪很多參選人勤跑基層、直接面對選民，那種反應才最準。蔣萬安則說，民眾檢視立委的是過去四年在國會問政的成績，以及地方選民服務，民調是參考，從競選開始態度一貫就是不敢掉以輕心，全力以赴爭取認同。

在第八選區，民進黨立委參選人、議員阮昭雄昨天掛上嶄新看板，與對手、現任立委賴士葆打對台。因賴士葆在選區內高掛「九二共識拚經濟」的競選看板，阮昨日起陸續在這些看板周邊掛上「九二共識就是一國兩制」，預計將有7面一國兩制看板與賴打對台，提醒國人要拒絕一國兩制，把票投給護國保台的參選人。對此，賴士葆陣營不願回應。