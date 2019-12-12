拆反同婚布條延燒 蔡易餘向社會大眾道歉並提告

民進黨立委參選人蔡易餘昨到嘉義地檢署提告。記者李承穎／攝影 分享 facebook

民進黨嘉義縣海區立委參選人蔡易餘昨天針對台灣媽媽盟等團體反同婚文宣布條，提告違反選罷法，但被告欄寫「待查」，希望檢方查出「幕後藏鏡人」，對司機拆布條事件，他說「必須向社會大眾道歉，真的太衝動」；檢方已分「選他」字案，交責任區檢察官查辦。

台灣媽媽盟委任律師裘佩恩說，蔡易餘不只要向社會大眾道歉，也必須向媽媽盟道歉，並將布條掛回去，否則下周將再對蔡易餘提出毀損和竊盜罪嫌告訴。

水上鄉近日出現布條上寫「ㄟ慘！蔡易餘提案強推同婚通過」。圖／蔡易餘辦公室提供 分享 facebook

這些反同婚布條在水上鄉各處懸掛，上頭寫「慘！蔡易餘強推同婚」、「阮想要抱孫，子孫代代傳」等語，並寫上台灣媽媽盟、台灣海邊家長聯盟和海邊新住民聯盟等署名，布條被蔡易餘宣傳車隊的黃姓司機拆掉後，媽媽盟的志工前天報案，警方依竊盜罪嫌將黃男函送。

蔡易餘昨天在律師張佩君陪同下赴嘉義地檢署遞狀，蔡說，對於他在臉書呼籲大家拿下布條，以及司機拆布條等行為，認為確實不當，需向社會大眾道歉，但這些布條都是黑函，已意圖使人不當選，因此提告。

蔡易餘說，他上內政部網站查過3個協會是否有立案，除了媽媽盟，另兩個協會則根本不存在，但媽媽盟也不該簡寫協會名稱，既然要打攻擊文宣，應該要大方寫全名，他也質疑有幕後藏鏡人，因此被告欄寫待查。

「沒有幕後藏鏡人」裘佩恩說，愛家團體只針對支持同婚的立委，不會管這次選舉誰得利，不是為了任何黨派，只要各界需要掛布條，他們都會提供。

裘佩恩說，台灣媽媽盟是「台灣全國媽媽護家護兒聯盟」的簡寫，既然有爭議，那他們未來會寫上全名，並在海區繼續掛布條，另兩家協會也在籌備中，不管有無立案，也都有言論自由。