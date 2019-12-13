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圖表Q&A／看看居住縣市有幾席？113席立委如何分配有玄機

2019-12-13 09:16聯合新聞網 綜合報導

你或許知道明年1月11日是總統暨立委大選，但你知道為什麼立委要分成「區域立委」和「不分區立委」、以及你住的縣市總共有幾席立委，又是怎麼算出來的呢？聯合新聞網帶你一起了解手中的選票有多值錢！

Q：1/11投票日 三張選票選什麼？

明年1月11日的總統暨立委大選，每位選民將會拿到總統、區域立委、不分區政黨三張票，這些票各有不同作用。

總統票將選出中華民國總統，任期四年於明年5月20日就職。

而另兩張立委票一張選人、一張選黨，選上後於2月1日就職，同樣任期四年。

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Q：為什麼立委要分成兩張票，又代表什麼意義呢？

立法院擁有審核國家預算、制定法律的權力，是代表人民最主要的機構。為讓立法委員的選舉能夠有效代表、反映民意，分為區域立委73席、原住民立委6席和不分區立委34席，共113席的立委。

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Q：為什麼會有不分區立委的存在？

但在一選區只能選出一名立委的情況下，非支持當選者的選民可能因此覺得代表性不夠，區域型選舉也可能受限於地方，無法讓全國型的專業人士進入國會。因此需要不分區立委來進行彌補。

Q：不分區立委的規則？

不分區立委在各政黨提出名單後，由政黨票選出。比較特別的是，只有得票率過5%的政黨能分到不分區席次。

計算方式是先將未達5%的政黨票數平均分給有過的政黨，再將得票比率乘上應選人數34席，整數部份即為所得席次。分配完後的剩餘名額，再依剩餘數大小分配。

另外，不分區名單有婦女保障名額，各政黨的當選名單須有一半是女性。假設某政黨當選兩席，而名單順位為男-男-女，順位第二的人選將被跳過，而取第一位和第三位候選人為當選者。

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Q：區域立委選舉中，新竹縣與連江人口數差很多，為何都是一個選區？

一個縣市規定一定要有一席立委，但選區人數不同，也造成嚴重的「票票不等值」現象。

以2016年的全台最大選區新竹縣來說，人口52萬人得選一席立委、1萬2千人的連江縣也是一席立委。

為了顧及各行政區的權益，這樣的「不平等」性可以說是必要的，但仍須視人口增減情況多加調整。

Q：73席區域立委席次怎麼分配的？

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Q：原住民選區又是怎麼劃分？

最後，區域立委之中有兩個特別的選區為「平地原住民」和「山地原住民」，是為了保障在台灣各地皆為弱勢選民的原住民權益所設。

兩個複數選區各選出3人，共6位立委。只要有原住民身分即可投該選區的票。

由於兩個選區的分法僅以1945年祖先的戶籍所在地為「平地」或「山區」劃分，而非以原住民族群，明顯較為簡略，是目前仍有待討論修正的立委選制。

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