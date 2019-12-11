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與李永萍民調差不到3% 賴品妤再推隱藏版海報力拚選戰

2019-12-11 15:25聯合新聞網 綜合報導

民進黨立委參選人賴品妤一個月來勤跑基層，加上賴清德加持，目前綠營內部民調，賴僅與...
民進黨立委參選人賴品妤一個月來勤跑基層，加上賴清德加持，目前綠營內部民調，賴僅與對手李永萍差距3%。圖／賴品妤團隊提供
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為迎戰2020立委選舉，民進黨這次大打青年牌，其中新北市第12選區推派有「太陽花女戰神」稱號的賴品妤，迎戰前新北市副市長李永萍。最新綠營內部民調曝光，賴品妤急起直追，與李永萍差距僅剩3%，現在更順勢推出「隱藏版海報」，吸引民眾目光。

據《新頭殼》報導，賴品妤原本與李永萍民調差距20%，一個月來勤跑基層，加上找來賴清德擔任競選總部主委，讓賴品妤急起直追。根據綠營內部民調，兩人目前民調僅剩3%，進度之快連她本人都感到意外，賴清德得知消息後也致電她的父親前立委賴勁麟。

賴品妤身為地方新秀，起初參選不被看好，加上李永萍為政壇老將，贏得選戰的機率微乎其微。如今有這樣的成績，賴品妤也在個人臉書發文表示，還有許多長輩不認識她或不願意表達對她的支持，她將用剩下的時間加倍努力，在行程及政策都用盡全力補足。

選戰倒數31天，賴品妤出新招，推出宣傳海報讓支持者可以索取並幫忙張貼宣傳。8日在粉絲專頁上貼出四款海報，其中「復古款」因撞臉同黨參選人高嘉瑜引發討論。同篇貼文還表示只要「貼文破100則留言、1450個讚、111次分享」就能解鎖隱藏版海報。

結果網友迅速解鎖，讓賴品妤昨日公開隱藏版海報，新款式以過去宣布參選鞠躬時，整顆頭插進麥克風中的冏樣創作，在賴的頭上放上兩支麥克風化身「螳螂女」，並寫下日後再向大家公布如何索取。賴品妤表示，非常感謝大家踴躍按讚、留言加分享，「跟現在民調一樣，比我預期的解鎖進度快太多了！」

賴品妤解鎖隱藏版海報，化身「螳螂女」吸引民眾目光。圖擷自fb 賴品妤
賴品妤解鎖隱藏版海報，化身「螳螂女」吸引民眾目光。圖擷自fb 賴品妤
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