吳怡農民調、網路聲量皆上揚 蔣萬安選情告急？

吳怡農聲量、民調急起直追，讓北市第三選區立委選戰越加白熱化。圖擷自 蔣萬安 、 吳怡農 臉書 分享 facebook

台北市第三選區的立委選情白熱化，尋求連任的國民黨立委蔣萬安力抗民進黨參選人吳怡農，台灣民眾黨參選人何景榮及安定力量田方宇也正面迎戰。其中最具威脅性的吳怡農，據《台灣指標民調》公布最新調查，兩人的民調差距只剩9個百分點。

蔣萬安近年勤跑基層，在台北市中山、北松山區深耕，外界最初認為吳怡農能獲勝的機率微乎其微。即便如此，吳怡農仍在這四個月積極拜票，增加自己的能見度，聲勢漸漸攀升。該民調顯示，目前選民支持度以蔣萬安41.8%最高，吳怡農則是32.7%緊追在後，差距僅剩9個百分點。

不僅民調差距逐漸拉近，吳怡農在網路聲量部分也急起直追。據聯合新聞網與網路溫度計合作「選戰聲量單元」，11月底時蔣萬安與吳怡農的網路聲量相差近一倍之多，然而截自今天統計為止，吳怡農成長將近一倍來到62,401則，與蔣萬安的76,875則僅差1萬多則，民調、聲量皆迅速成長。

回顧過去選情，藍營在該區一直保有優勢。2008年蔣萬安的父親蔣孝嚴以99959票戰勝民進黨參選人郭正亮63773票；2012年，國民黨推派羅淑蕾對上民進黨的簡余晏及台灣國民會議（黨）楊長燕，羅淑蕾以超過11萬8千票擊倒對手，然得票率56.07%卻少於上一屆蔣孝嚴的60.25%。

到了2016年，蔣萬安通過黨內初選出馬，當時該選區候選人高達十位，蔣萬安最終以46%的得票率當選，但當時泛綠陣營的得票率總合卻超過50%。三屆下來國民黨的得票率逐漸下滑，因此民進黨力搏只要能在這次整合好泛綠政營，就有機會贏過蔣萬安。

北市第三選區還有另外一個指標性意義，親民黨立委參選人李正皓就曾分析，只要吳怡農贏就意味著「全台灣沒有一個國民黨立委是不能贏的」。因此這次民進黨「以帥拚帥」，不僅蔡英文、卓榮泰都大力輔選吳怡農，吳怡農本人也天天跑點、快閃於各個捷運站與市場，就是期望能在這次終止蔣萬安連霸。

北市立委第三選區包含中山區與北松山，自2008年起，藍綠選票大概都維持六比四，又有大量公教票，外界多認為第三選區是藍營票倉。然而這份《台灣指標民調》結果顯示，該區選民34.8%支持泛綠、25.1%支持泛藍，中立選民高達36.7%，因此儘管目前選民支持度差距9個百分點，情況看似對蔣萬安有利，卻無人敢掉以輕心，如何在剩下時間取得中立選民青睞，將是兩人選戰一大重點。