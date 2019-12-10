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許淑華臉書廣告砸16萬 互動險勝一塊15元的肥皂

2019-12-10 16:12DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

image source：FB／費鴻泰許淑華蔡宜芳

文／吳長諭

根據Facebook日前公布政治類廣告資料庫，在2019年11月至2019年12月2日，從台北市議員挑戰立委席次的許淑華，其臉書粉絲專頁有25篇貼文投放廣告，總花費金額為167,304元，為該區間所有立委參選人之冠。

image source：網路溫度計

在粉專投放政治類廣告的立委參選人前十名，包括首度挑戰立委的許淑華、一度因頭插麥克風爆紅的賴品妤也花了預算投放廣告，共有7位是民進黨立委參選人，顯示綠營立委參選人對臉書廣告的重視，遠超過其他政黨參選人。

透過《Fansdo粉絲行為追蹤器》分析來看投放廣告金額第一名的許淑華，相同區間內許淑華臉書粉專的57篇貼文數、110,280則回應數及1,934貼文平均互動數，確實都贏過同選區的競爭對手，不過台灣民眾黨的蔡宜芳粉專卻獲得最佳的1,367筆分享數，而國民黨立委費鴻泰則以69,454粉絲數居首。

*回應數：用戶在粉專的貼文下按讚、心情或留言。*貼文平均互動：平均每篇粉專貼文獲得的互動數。

image source:《Fansdo粉絲行為追蹤器》，調查區間：2019/11/1~2019/12/2

進一步分析三人臉書粉絲數變化，截至12月2日，許淑華臉書粉絲數為39,056，自10月31日以來成長1,589人次。老將費鴻泰對於社群操作上相對保守，同期僅增加125人次，仍維持住近7萬粉絲支持的優勢。至於同為新秀立委參選人蔡宜芳，因日前「15元肥皂不敢用」的言論被網友酸爆，但也意外獲得關注，臉書粉專增加1,533人次，未花分毫投放廣告的蔡宜芳，粉專貼文分享數還勝過許淑華，新增粉絲數、貼文平均互動也與許淑華相差不遠。

image source：網路溫度計

image source:《Fansdo粉絲行為追蹤器》，調查區間：2019/11/1~2019/12/2

但以臉書網友心情分析來看，蔡宜芳卻獲得相當多的「怒評」，顯示肥皂失言風波成為蔡宜芳近期最大的失分點，因此臉書政治類廣告金額曝光後，蔡宜芳也不忘發文反攻，直言「一場被資源決定的選戰，好像比買票還慘」，在5日發布影片中再開酸「自己無法像其他候選人拍攝影片下臉書廣告」，試圖擺脫失言陰霾，主打清新形象扭轉頹勢。

政治人物投放臉書廣告的目的，除了追求讓更多人看到特定貼文，另一方面是增加粉絲數。蔡宜芳參選以來雖然負評多，也沒有經費投放廣告，但從近一個月的臉書粉專互動結果來看，成效其實不比許淑華遜色多少。

蔡英文（中）與民進黨立委參選人吳怡農（右）、許淑華（左）。記者林俊良/攝影
蔡英文（中）與民進黨立委參選人吳怡農（右）、許淑華（左）。記者林俊良/攝影
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