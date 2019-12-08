當一邊一國園丁 陳水扁：有競爭才進步

前總統陳水扁在一邊一國行動黨立委提名發布會談到，政黨政治不能一黨獨大，有競爭才有進步。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「過去我當總統也支持台聯，出錢出力希望他們成長。」前總統陳水扁8日參加一邊一國行動黨立委提名發布會談到，政黨政治不能一黨獨大、中央集權，有競爭才會有壓力，有壓力才會有進步。陳水扁把自己列名不分區第6名，強調要當一邊一國的園丁，捍衛台灣主權跟代言弱勢族群。

做烏鴉嘴不當喜鵲

「選舉沒有到最後宣布當選，再怎麼樣樂觀領先，都還是要謹慎小心，不能大意失荊州。」關於不分區排名第6是不是經過精算的結果，以及對民進黨有哪些認同及不認同的地方？陳水扁說，他相信一邊一國行動黨，阿扁要做澆水園丁、當工友澆水加水、加油，「我只有阿扁一隻嘴，所以只能加水。」

「有人說阿扁是民進黨的創始黨員，那你為什麼支持一邊一國黨，這是有故事的。」阿扁說，「我們既然要推動政黨政治，就不能變成一黨獨大、一言堂、中央集權，黨部跟黨團都只有一種聲音，我們要做烏鴉嘴，不能做喜鵲。」

陳水扁說，「過去做總統，我在2004年依然支持台聯，2次立委選舉，我分別給了台聯3,000萬。」在物質上支持台聯，讓他們選得不錯，那時候很多人憂心讓台聯席次多1席，民進黨就會少1席，「但我說：『錯了！』」有競爭才會有壓力，有壓力才會有進步，所以2006年台聯拿到13席，民進黨多了20幾席，當年民進黨拿到89席成為國會最大黨。

對楊蕙如案審慎樂觀

「我們也看到蔡英文是如何支持時代力量，包含不分區與區域立委候選人都有支持。」阿扁說，「雖然我現在是下野總統，但一邊一國行動黨要當台灣主權的捍衛者，跟弱勢族群的代言人，這與我過去的理念符合。」

被問到楊蕙如案會影響選情嗎？陳水扁說，「審慎樂觀！」如果明天要投票，民進黨會贏得不少，不敢說會比上屆多，但相信贏個1、2百萬票沒有問題；立委選舉一些沒有信心的選區，也穩定領先，民進黨要取得過半的席次「絕對沒有問題」。

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