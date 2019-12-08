親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

棒球／奧運棒球6搶1資格賽 中華隊首戰確定打澳洲

高嘉瑜競總成立 賴清德到場支持

2019-12-08 19:28台灣醒報 記者簡碧卿╱台北報導

副總統參選人賴清德等人出席區域立委參選人高嘉瑜競選總部成立大會。（photo b...
副總統參選人賴清德等人出席區域立委參選人高嘉瑜競選總部成立大會。（photo by簡碧卿／台灣醒報）
分享
高嘉瑜造勢！8日早上副總統候選人賴清德、社民黨創黨召集人范雲，以及台北市議員苗博雅一同出席區域立委參選人高嘉瑜競選總部成立大會。高嘉瑜身穿黃色上衣，一樣公主頭裝扮，一面跟路過民眾打招呼，一面聽賴清德等人致詞。不僅如此，現場還請來知名魔術師黃信凱，以及電音三太子到場演出，吸引大批民眾到場支持。

賴清德表示，高嘉瑜可以成為南港、內湖的市議員是鄉親們對她的愛護與鼓勵，因此她覺得自己有責任來為市民服務，並爭取權利，所以她不怕任何的惡勢力；賴清德還提到，高嘉瑜可以成為港湖女神是因為她的專業，而且又有能力解決事情，這是大家有目共睹的。

苗博雅問現場民眾：大家知道現在南港、內湖的立委是誰嗎？現場鴉雀無聲。苗博雅再問，有誰知道立委李彥秀的貢獻嗎？大家也是說不出來。苗博雅先酸，李彥秀當了那麼久的立委，大家卻對她沒什麼印象。接著又酸，李彥秀對於港湖地區的改革，沒有一次跟民眾站在同一邊。

范雲則說，政治充滿著謊言及很多騙人的事情，但是高嘉瑜不一樣，她是一個很真，願意說實話的人，更是青年參政的代表。范雲還不忘酸對手，現在有很多青年參政都不是好的代表，不是政二代，就是富二代。

高嘉瑜直言，這次在國民黨大於民進黨的港湖選區，的確不像市議員那麼好選，對自己來說是個很大的挑戰，因此高嘉瑜呼籲，民眾可以看到她的努力並繼續支持她，給她機會繼續為民服務。

【更多精采內容，詳見

2020選舉2020選舉台北市立委高嘉瑜

延伸閱讀

強化兒少保護 賴清德再提「社會安全網」

兒少保護 賴清德談小燈泡事件後強化安全網

「民主的聖戰」 賴清德送許淑華「刺客聖劍」斬...

競總成立後演唱會接力 高嘉瑜：打「受大家歡迎...

相關新聞

跟李婉鈺合體衝擊吳思瑤？ 陳水扁：政治整碗捧看不下去

2019-12-08 17:28

大選勝負看台中 台中勝負看洪慈庸？

2019-12-08 19:28

張善政批蔡政府用「癌」發電 推動綠能每年多付2500億

2019-12-08 16:28

朱立倫：支持國民黨立委過半 讓國民黨重新站起來

2019-12-08 16:21

別害韓國瑜在總統府一人孤單 謝龍介：送我進立法院

2019-12-08 15:34

陪林昶佐服飾商圈掃街 林佳龍：這次選情比較艱辛

2019-12-08 15:21

李乾龍：票投韓國瑜、新北12席立委全壘打、下架民進黨

2019-12-08 14:58

「市長牌」發威 鄭文燦陪林宜瑾市場拜票人氣熱

2019-12-08 14:27

丁守中汐止輔選談兩岸關係：對抗中國 台灣受害最深

2019-12-08 14:05

澎湖替楊曜助選 蔡英文：對澎湖支持只有增加

2019-12-08 14:04

倒數34天！蔡英文固守中台灣催立委票

2019-12-08 13:59

楊瓊瓔成立競總 10位縣市長議長站一排力挺

2019-12-08 13:46

時力高雄募款餐會 徐永明讚陳椒華手夾傷不送重症病房

2019-12-08 13:34

朱立倫奔汐止挺李永萍 高喊一定推動捷運汐民線

2019-12-08 13:32

撇前機要涉地下匯兌 陳福海發聲明：有人意圖影響選情

2019-12-08 13:31

「首都非鐵板！」卓榮泰：恢復陳水扁時期的光榮

2019-12-08 13:27

「民主的聖戰」 賴清德送許淑華「刺客聖劍」斬紅流

2019-12-08 13:23

影／盧秀燕讚楊瓊瓔忠黨 狠酸洪慈庸跳黨「帶頭落跑」

2019-12-08 13:03

競總成立後演唱會接力 高嘉瑜：打「受大家歡迎」牌

2019-12-08 12:44

TTP Girls正妹選舉造勢吸晴 古古被網路封「學妹」

2019-12-08 12:40

立委選舉基隆打進五五波激戰區 蔡適應：內部民調領先

2019-12-08 12:39

吳斯懷參加陸活動 吳敦義：不該責備

2019-12-08 12:38

影／吳蕚洋為女王蜂站台 獻唱愛江山更愛「人民」

2019-12-08 12:38

力尬阿扁挺李婉鈺 吳思瑤用「奉茶」和鄉親搏感情

2019-12-08 12:36

陳玉珍夾手爆探病潮 黃國昌：國民黨錯誤示範應道歉

2019-12-08 12:04

許淑華總部成立 賴清德寶劍贈「美女刺客」

2019-12-08 12:03

他選立委先發表敗選宣言 盼更多年輕人參與政治

2019-12-08 11:59

陳玉珍被門夾傷手 卓榮泰：看影片無法入睡、我一直笑

2019-12-08 11:56

鄭朝方共辦公益剪髮、音樂派對 實踐公益的力量

2019-12-08 11:52

高市府全員逃走中？ 柯文哲預言：還會亂一陣子

2019-12-08 11:42

吳敦義：退將吳斯懷大陸參加國父紀念活動並無不妥

2019-12-08 11:35

影／藍委衝外交部爆衝突 馬英九︰立委非暴民為何不讓進

2019-12-08 11:06

影／藍委手夾傷送台大急診 賴清德批：浪費醫療資源！

2019-12-08 11:05

綠營撻伐抗議外交部紛擾 林奕華反批「倒果為因」

2019-12-08 10:54

酸馬英九為選舉格調都變低 鄭文燦：國民黨應公開道歉

2019-12-08 10:50

藍委抗議外交部惹議 賴清德呼籲吳敦義：收回成命

2019-12-08 10:02

賴清德批藍委浪費醫療資源 點名吳敦義該負責

2019-12-08 09:47

金門立委三陳鼎立 藍拚連任路有硬仗

2019-12-08 09:29

探視住院立委造成病患與醫護人員困擾 國民黨團致歉

2019-12-08 09:28
看更多

熱門文章

黃國昌被餵瑕疵公文傷韓國瑜？ 他直指躲在背後的是她

2019-12-08 09:00

罵警網軍肉搜全家倒楣 藍議員徐弘庭今道歉了

2019-12-08 08:59

韓國瑜牽起朱立倫的手 宣布朱接全國競選總部主委

2019-12-08 17:01

影／力挺李佳芬 胡志強：馬、朱太太會出來講嗎？

2019-12-08 07:25

陳玉珍被門夾傷手 卓榮泰：看影片無法入睡、我一直笑

2019-12-08 11:56

綠營切割楊蕙如 謝龍介：兩人明明泡澡卻說不熟誰信

2019-12-08 13:33

李艷秋：請問蔡政府 現在的外交部是「謝家部」嗎？

2019-12-07 21:34

明接韓競總主委 朱立倫周一組「不分區戰力團」全力挺

2019-12-07 21:57

大選決戰！韓百萬大軍將集結台中、揮師台北、決戰高雄

2019-12-08 06:36

藍委抗議外交部紛擾延燒 朱立倫：陳宜民應誠摯道歉

2019-12-08 11:11

孫大千預告 綠為轉移卡神案焦點將丟下一顆核彈

2019-12-08 08:14

「卡神」助韓國瑜民調上升8％？ 柯P：沒翻盤

2019-12-08 12:41

歷史倒帶／當年綠委踹破部長室門 綠辯行使職權

2019-12-08 01:31

陳宜民推擠女警 韓國瑜：他要有勇氣為不當行為道歉

2019-12-08 16:03

五楊高延伸頭份可行性評估 交通部鎖定兩方案

2019-12-08 09:55

韓國瑜下午新北造勢 人潮湧入旗海先飄揚

2019-12-08 14:33

卡神風暴、泰簽之亂 李豔秋：「辣台妹」變「俗辣妹」

2019-12-07 23:33

影／五楊高延頭份？張善政：缺乏前瞻只是要地方別吵了

2019-12-08 10:51

直播／韓國瑜新北造勢 主持人喊超過6萬人

2019-12-08 15:41

陳玉珍夾手爆探病潮 重症醫師：躺急救區是他們的民調

2019-12-08 15:41

不滿綠營不停抹紅 黃昭順氣極告劉世芳、羅文嘉、李柏毅

2019-12-08 00:20

探視住院立委造成病患與醫護人員困擾 國民黨團致歉

2019-12-08 09:28

終於同台！侯友宜穿競選服 韓國瑜親自拉拉鍊

2019-12-08 16:52

卡神案 吳敦義：逾億經費給姓楊的「殺手」

2019-12-08 00:41

台拚戰力升級 與美簽百億軍事2合約

2019-12-08 00:17

網軍帶風向 唐鳳：政府有必要在60分鐘內給予澄清

2019-12-08 14:44

楊秋興陪宋楚瑜造勢 指韓國瑜已出局籲「棄韓保宋」

2019-12-08 16:49

韓今回防…馬朱侯合體新北 蔡固守南台…遊行搶拉獨票

2019-12-08 00:03

新聞眼／韓庶民兵法 翻北台定勝敗

2019-12-08 00:23

林飛帆批國民黨 選舉不該這麼低級

2019-12-07 21:05

座談會遇韓粉踢館 宋楚瑜：韓選總統擔得起嗎？

2019-12-07 19:59

假訊息逼死外交官 過來人嘆：掩蓋真相是怕真相被揭露

2019-12-08 08:06

金門立委三陳鼎立 藍拚連任路有硬仗

2019-12-08 09:29

長達12年的愛三採購將結案 美在我選前大舉加價

2019-12-08 12:01

楊蕙如是否受黨紀處分 羅文嘉：屬北市黨部職責

2019-12-07 23:05

口罩、保鮮盒挑戰30元界線？雞排文也可能「瓜田李下」

2019-12-08 10:46

別害韓國瑜在總統府一人孤單 謝龍介：送我進立法院

2019-12-08 15:34

陸軍採購中科院劍二陸射型防空飛彈車 明年9月戰測

2019-12-08 11:53

國民黨估18選區激戰 拚國會最大黨

2019-12-08 00:51

海軍在北中南東建設海鋒反艦飛彈機動車專用基地

2019-12-08 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top