高嘉瑜競總成立 賴清德到場支持

副總統參選人賴清德等人出席區域立委參選人高嘉瑜競選總部成立大會。（photo by簡碧卿／台灣醒報） 分享 facebook 為高嘉瑜造勢！8日早上副總統候選人賴清德、社民黨創黨召集人范雲，以及台北市議員苗博雅一同出席區域立委參選人高嘉瑜競選總部成立大會。高嘉瑜身穿黃色上衣，一樣公主頭裝扮，一面跟路過民眾打招呼，一面聽賴清德等人致詞。不僅如此，現場還請來知名魔術師黃信凱，以及電音三太子到場演出，吸引大批民眾到場支持。

賴清德表示，高嘉瑜可以成為南港、內湖的市議員是鄉親們對她的愛護與鼓勵，因此她覺得自己有責任來為市民服務，並爭取權利，所以她不怕任何的惡勢力；賴清德還提到，高嘉瑜可以成為港湖女神是因為她的專業，而且又有能力解決事情，這是大家有目共睹的。

苗博雅問現場民眾：大家知道現在南港、內湖的立委是誰嗎？現場鴉雀無聲。苗博雅再問，有誰知道立委李彥秀的貢獻嗎？大家也是說不出來。苗博雅先酸，李彥秀當了那麼久的立委，大家卻對她沒什麼印象。接著又酸，李彥秀對於港湖地區的改革，沒有一次跟民眾站在同一邊。

范雲則說，政治充滿著謊言及很多騙人的事情，但是高嘉瑜不一樣，她是一個很真，願意說實話的人，更是青年參政的代表。范雲還不忘酸對手，現在有很多青年參政都不是好的代表，不是政二代，就是富二代。

高嘉瑜直言，這次在國民黨大於民進黨的港湖選區，的確不像市議員那麼好選，對自己來說是個很大的挑戰，因此高嘉瑜呼籲，民眾可以看到她的努力並繼續支持她，給她機會繼續為民服務。

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