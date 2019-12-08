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大選勝負看台中 台中勝負看洪慈庸？

2019-12-08 19:28台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

洪慈庸若連任，蔡英文就有望。」台中市無黨籍立委參選人洪慈庸與總統蔡英文大雅聯合總部8日成立，蔡英文親到現場參加成立大會。主持人前台中市交通局長王義川高喊，蔡英文能不能過關要看台中；而台中最重要的一席立委就是洪慈庸；洪若過關，蔡就會過。

林佳龍力挺洪

洪慈庸雖退出時代力量以無黨籍參選台中潭雅神區（潭子、大雅、神岡）立委，但前台中市長林佳龍仍掛名競選總部主委，並經常配合洪的募款餐會、總部活動而到台中支持她。分析者說，洪的先生為林佳龍時代前新聞局長卓冠廷，洪如連任失敗，也可以視為林的失敗。

大雅總部成立時，只見林的太太廖婉如、前市府團隊王義川、交通部政次黃玉霖等人到場，林卻未到場。廖婉如上台致詞時說，有人攻擊洪慈庸是踩著弟弟的身體踏上立委，其實並不是；當初是林佳龍在太陽花運動後，親自勸洪出來參選。洪後來還帶著林佳龍去勸說父母，才讓她出來參選。

當上立委的洪慈庸每天早出晚歸，在立法院為大家推動立法與公共政策，卻又有人攻擊她不常在地方見到人。這些都是有心人的中傷。「看到香港的情況，才讓洪慈庸決定繼續參選連任」，廖婉如透露，洪慈庸當了媽媽，更知道為下一代著想，她決定參選，是不希望讓自己的孩子以後落得像香港人一樣，無法生活在民主自由的環境。

民調黃金交叉？

洪慈庸上台時為自己辯解說，中清路如今會這麼平整，是她向中央爭取預算修建的。未來交通部還要繼續投入龐大經費建設清泉崗機場，中清路更是台中國際機場重要的聯外道路。

隨後蔡英文到場，上台宣稱「現在洪慈庸與楊瓊瓔已經黃金交叉」，洪的民調支持度已贏過楊，希望大家繼續保持、支持洪慈庸再度進國會。洪在立法院是表現最好的立委之一；她為軍中人權做了很多事，如今軍中的管理與人權已有大幅提升，這都要謝謝洪慈庸。

【更多精采內容，詳見

2020選舉2020選舉台中市立委洪慈庸

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