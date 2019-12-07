屏縣關懷據點多 藍綠參選人搶進

屏東縣社區關懷據點已設置350個，布建密度居全國之冠，不只各單位搶著前往政令宣導，連各路參選人也紛紛前進拉票。 圖／屏東縣政府提供 分享 facebook

屏東縣社區關懷據點截至本月已達350個，村里布建密度達75.41%，居全國之冠，有10個鄉的布建率更達100%，以一個據點30人參加計算，至少有上萬老人受惠，屏東縣長潘孟安從上任迄今，每個據點開張都親自造訪，老人選票更成為藍綠選將兵家必爭之地，參選人前往據點拉票，好不熱鬧。

屏東縣政府統計，屏東縣的社區照顧關懷據點數有350處，其中含文化健康站53處，布建率百分之百的鄉鎮有霧台、瑪家、泰武、來義、南州、春日、獅子、牡丹、車城、滿州10鄉鎮。

屏東縣長潘孟安也說，社區照顧關懷據點是他最重視的施政項目，他從上任後就積極推動「安居大社區」，未來希望服務能涵蓋百分百，讓長輩們在據點就可獲得妥善的照顧。

縣政府社會處長劉美淑表示，屏東縣有463個村里，尚未設置社區關懷據點的村里，有的是因缺場地、有的缺人，未來不一定要以村里為單位，也可就近與其他里共用據點。

據社區志工觀察，很多老人已習慣每周固定聚會，有的還會算日子等待，捨不得出遠門，怕錯過聚會時間。

很多單位也看準每周固定的老人聚會，例如警消等單位都會到據點宣導防火、防詐騙、防賄選等，甚至連各路參選人也會前進社區關懷據點拉票，爭取老人支持。