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繼續衝衝衝！ 蘇貞昌病情好轉後 首站幫林昶佐站台

2019-12-07 20:14聯合報 記者郭頤／台北即時報導

蘇貞昌日前飽受顏面神經麻痺困擾，病情逐漸好轉後，今下午到萬華替林昶佐站台輔選。記...
蘇貞昌日前飽受顏面神經麻痺困擾，病情逐漸好轉後，今下午到萬華替林昶佐站台輔選。記者郭頤／攝影
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無黨籍立委林昶佐下午在萬華錦德公園舉行「蔡英文、林昶佐加蚋仔後援會成立大會」，行政院長蘇貞昌、民進黨副秘書長林飛帆都現身力挺，蘇更是近期生病康復後的首場輔選，為拉抬地方選情不遺餘力，儘管今天天氣濕冷，現場仍有超過500名民眾到場支持，蘇貞昌的好口才，也逗得支持者哈哈大笑，氣氛相當熱絡，不斷高喊「衝衝衝」、「林昶佐凍蒜」。

蘇貞昌日前飽受顏面神經麻痺困擾，病情逐漸好轉後，今天又開始到地方輔選「全力衝衝衝！」，他致詞時表示，身體逐漸好起來後，第1次站台就給林昶佐，他笑說，其實醫生叫他不要出來，但他看到林昶佐卻願意放下一切，為台灣站出來，堅持護主權、顧民生，所以一定要特別拜託大家一起來支持。

蘇貞昌說，看到林昶佐4年來在國會的表現非常好，一再被評鑑為優秀立委，為國會有好表現，為地方爭取很多，特別呼籲中正、萬華選民，給林繼續留國會、繼續好表現。

林飛帆說，去年選舉後，大家都很擔心明年「會不會是最後一場選舉」，但他相信總統蔡英文和林昶佐都能連任，一起顧好台灣。他也強調，國民黨推出吳斯懷擔任不分區立委，甚至還有羅文山、葉毓蘭這些過去和中國一起站在統戰第一線的人，一定要阻止這些人進入國會。

而林昶佐繼昨天和對手國民黨前立委林郁方隔空交戰後，他今天說，他的文宣是依據網路上公開資料製作，卻被林郁方說是抹黑，林郁方被列入待觀察立委，質詢率才15％，而且5年沒有立法提案，這些都有資料可查詢，「我覺得很奇怪，這些資料都是立法院公報，為什麼整理給大家看，林郁方就見笑轉生氣」。

林飛帆呼籲選民，國民黨推出吳斯懷擔任不分區立委，甚至還有羅文山、葉毓蘭這些過去和...
林飛帆呼籲選民，國民黨推出吳斯懷擔任不分區立委，甚至還有羅文山、葉毓蘭這些過去和中國一起站在統戰第一線的人，一定要阻止這些人進入國會。記者郭頤／攝影
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儘管今天天氣濕冷，現場仍有超過500名民眾到場支持，蘇貞昌的好口才，也逗得支持者...
儘管今天天氣濕冷，現場仍有超過500名民眾到場支持，蘇貞昌的好口才，也逗得支持者哈哈大笑，氣氛相當熱絡。記者郭頤／攝影
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