繼續衝衝衝！ 蘇貞昌病情好轉後 首站幫林昶佐站台

蘇貞昌日前飽受顏面神經麻痺困擾，病情逐漸好轉後，今下午到萬華替林昶佐站台輔選。記者郭頤／攝影 分享 facebook

無黨籍立委林昶佐下午在萬華錦德公園舉行「蔡英文、林昶佐加蚋仔後援會成立大會」，行政院長蘇貞昌、民進黨副秘書長林飛帆都現身力挺，蘇更是近期生病康復後的首場輔選，為拉抬地方選情不遺餘力，儘管今天天氣濕冷，現場仍有超過500名民眾到場支持，蘇貞昌的好口才，也逗得支持者哈哈大笑，氣氛相當熱絡，不斷高喊「衝衝衝」、「林昶佐凍蒜」。

蘇貞昌日前飽受顏面神經麻痺困擾，病情逐漸好轉後，今天又開始到地方輔選「全力衝衝衝！」，他致詞時表示，身體逐漸好起來後，第1次站台就給林昶佐，他笑說，其實醫生叫他不要出來，但他看到林昶佐卻願意放下一切，為台灣站出來，堅持護主權、顧民生，所以一定要特別拜託大家一起來支持。

蘇貞昌說，看到林昶佐4年來在國會的表現非常好，一再被評鑑為優秀立委，為國會有好表現，為地方爭取很多，特別呼籲中正、萬華選民，給林繼續留國會、繼續好表現。

林飛帆說，去年選舉後，大家都很擔心明年「會不會是最後一場選舉」，但他相信總統蔡英文和林昶佐都能連任，一起顧好台灣。他也強調，國民黨推出吳斯懷擔任不分區立委，甚至還有羅文山、葉毓蘭這些過去和中國一起站在統戰第一線的人，一定要阻止這些人進入國會。