投入選戰 「學姐」、蔡壁如雙雙請辭

台北市府前顧問蔡壁如。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市市府顧問蔡壁如與副發言人黃瀞瑩，因名列不分區立委名單第5名與第13名，昨確定辭職投入選戰。蔡壁如昨表示已經提辭呈，黃瀞瑩昨天也會跑離職程序。黃瀞瑩下周一會回辦公室打包個人物品。

至於不分區第一名的勞工局長賴香伶表示，由於109年的預算還在議會審查，加上外送員權益保障相關法條也還在議會審，將等這兩項工作到一定程度後再請辭，估計在12月中旬。

媒體上午問蔡壁如，是要請假還是辦辭職，蔡壁如說，中選會對她的資格沒有意見，因此昨天早上向人事處提出辭呈，至於學姐黃瀞瑩，蔡壁如表示，「學姐」也說12月5日中選會資格判定沒有問題，她就會辭職，蔡壁如說，她也收到學姐的LINE，昨天她去跑離職程序。

蔡壁如是民眾黨發起人，又名列不分區，卸下公職後今天行程滿檔，一早將前往關渡宮參加「公益祈福Go」路跑活動，帶著不分區立委參選人吳欣盈、 楊博宇、邱臣遠參加。再替李旻蔚（新北市第3選區）競選總部成立大會站台。

下午蔡壁如將轉往淡水老街，參加民眾黨後援會舉辦的大氣球遊行，「學姐」黃瀞瑩和多位提名的不分區立委一同參加。晚上再回台北市北投，與李婉鈺同台掃街拜票，行程堪稱「鐵人行程」。

另外，歌手謝和弦被妻子檢舉吸食大麻遭警方逮捕交保，由於謝和弦是民眾黨創黨黨員之一，民眾黨祕書長張哲揚說，依照程序，若被送勒戒、起訴，就會送中評會開會審議，再決定是否開除黨籍。