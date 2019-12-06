唯一支持顏值黨！令人小鹿亂撞、心動不已的十大立委參選人

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可惡！這些人讓我好想投

2020立委選舉的登記日已經結束，今年有不少40歲以下的年輕參選人投入選戰。

這些政治人物除了問政能力受肯定，這些參選人的高顏值和可愛外表，或是充滿霸氣、知性個人魅力，也讓網友瘋狂討論！

今日《DailyView 網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查最受網友喜愛，40歲以下「心動系」立委參選人。

image source:IG/nong.taiwan

No.10 時代力量-高鈺婷

首次代表時代力量出戰新竹市的高鈺婷，原是竹科的工程師，大眼短髮的造型讓人印象深刻，更有「新竹林志玲」、「竹科安心亞」的封號。日前民進黨立院總召柯建銘批高鈺婷把選舉當選美，高鈺婷則霸氣回嗆：「比選美我不會輸。比專業，我也一定贏。」讓不少網友讚賞。



No.9 民進黨-何志偉

今年補選上，明年爭取連任的立委何志偉，當年是台北市議會最年輕的議員，給網友的印象是問政風格活潑、擁有娃娃臉，也因此感覺不出來何志偉已有10年從政資歷。在何志偉的臉書下方常看到支持者誇獎他是小鮮肉、很帥氣，甚至也有不少人認為他很可愛。

No.8 無黨籍-洪慈庸

洪慈庸因處理弟弟洪仲丘遭虐死案，對國防部不卑不亢的表現，受到不少網友好評，當時就有人注意到「洪姐姐」口罩下清秀的容貌。洪慈庸後來加入時代力量並順利當選台中立委，雖然今年因為路線爭議退黨，但是智慧、知性的形象也很受到網友歡迎，生小孩後也更有魅力。

No.7 民眾黨-蔡宜芳

蔡宜芳去年在高雄選議員時，以披婚紗嫁給高雄、穿國旗裝爆紅，漂亮的臉蛋和苗條的身材讓不少網友暴動。今年蔡宜芳代表民眾黨出戰台北市的松山信義區，甚至剪了俐落短髮拍宣傳照，新造型被不少鄉民認為更正，甚至有藝人水準，也被拿來跟「港湖女神」高嘉瑜比較。

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No.6 無黨籍-林昶佐

同樣也在今年退出時代力量的林昶佐，本身就有樂團主唱的強大氣場，雖然不是傳統型的「帥哥」，但是今年戰力滿點怒嗆反同立委的質詢片段，被不少網友狂讚「帥到爆」。讓網友覺得心動的理由，完全是霸氣表態的魅力，退黨後，還有網友在林昶佐的臉書留言：「帥不是長相，是一種行為。」

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No.5 基進黨-陳柏惟

去年用流利的台語電爆高雄市長韓國瑜的陳柏惟，當時就被不少網友封為「本土戰神」、「正港台客」，圈了不少粉。今年陳柏惟更直接代表基進黨選台中的沙鹿龍井區，不少網友認為陳柏惟有種「接地氣」的魅力，曾任電影製片的陳柏惟，不但有顏值、有腦袋，更有口才還有幽默感。

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No.4 民進黨-賴品妤

被封為太陽花女戰神的賴品妤，在參選記者會上「頭插麥克風」爆紅，首次參選就打開知名度。賴品妤先前在臉書上的爆乳比基尼照、Cosplay照都被起底，瞬間累積高聲量。事實上賴品妤在社運界本來就有不小名氣，參選後時常在臉書分享拜票的日常照片，俏皮活潑的動作常讓粉絲眼冒愛心，直呼可愛。

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No.3 民進黨-吳怡農

宣布參選就因男神等級顏質引起關注的吳怡農，帥氣的外型再加上肌肉結實的精壯身材，立刻狂圈粉，粉絲還以「農夫農婦」自稱。吳怡農參選台北市中山北松山區，對上同樣有高顏質的蔣萬安，被認為是雙帥之戰。事實上吳怡農的顏質討論度跟蔣萬安不相上下，不過因為聲量累積一年，八月才開始曝光的吳怡農較為吃虧。



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No.2 國民黨-蔣萬安

同樣也被封為「國會男神」的蔣萬安，上一屆參選就因男神等級、斯文可愛的外型受到關注。曾在立院2小時發言擋勞基法，也讓蔣萬安有「站神」封號，外表和問政能力都受肯定。這次爭取連任，遇上也有顏值、政二代背景的吳怡農，PTT上更有「吳怡農跟蔣萬安」到底誰帥的討論串，讓此區選情相當熱鬧。

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No.1 民進黨-高嘉瑜

相當受到PTT鄉民歡迎的高嘉瑜，早早就有「港湖女神」的封號，去年選議員還拿下港湖第一高票，親切鄰家女孩的形象早已深植人心。

高嘉瑜可說是被政治耽誤的網美，常在臉書分享自己吃美食、路口拜票的照片，每篇貼文都有很多人按讚，連翻白眼、做鬼臉被拍到，網友也覺得可愛。

高嘉瑜也不是只有顏值厲害，去年當選後他掃街謝票邊開直播，不但叫得出每家店老闆的名字，還沿路介紹美食，甚至連小狗都打招呼，讓人感受到她是真的有在走地方。

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image source：FB/高嘉瑜

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月05日至2019年12月04日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『高顏值心動系政治人物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。